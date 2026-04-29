Середня заробітна плата в Україні за підсумками березня 2026 року склала 30 356 грн. Це на 7,2% більше, ніж показник попереднього місяця (лютого 2026 року). Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Середня зарплата в Україні зросла на 7,2% і перевищила 30 000 грн — Держстат
Географія зарплат: де платять найбільше?
Столиця традиційно залишається лідером за рівнем доходів, значно випереджаючи інші регіони:
- м. Київ: 49 381 грн — найвищий показник у країні.
- Київська область: 29 997 грн — друге місце за рівнем оплати.
Натомість найскладніша ситуація з доходами спостерігається у Кіровоградській (21 375 грн) та Чернівецькій (21 453 грн) областях.
Галузевий розріз: ІТ проти освіти
Пріоритети в оплаті праці за видами економічної діяльності демонструють величезний розрив:
- Найбагатша галузь — сфера інформації та телекомунікацій продовжує домінувати з середньою зарплатою у 85 673 грн.
- Найнижча оплата — сектор освіти залишається найбільш недофінансованим — середня виплата тут становить лише 19 394 грн.
Читайте також: 56% українців готові змінити роботу, якщо зарплата буде, як мінімум на 25% вище — опитування «Мінфіну»
Проблема заборгованості
Попри зростання середніх показників, залишається актуальною проблема невиплат. Станом на 1 квітня 2026 року загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати в Україні сягнула 3,6 млрд грн.
Думка експерта: Чи став гаманець важчим?
Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, коментуючи ці дані, зазначає, що в доларовому еквіваленті березнева зарплата сягнула $692,5. Проте він зауважує, що більшість громадян могли не відчути реальних змін у своїх гаманцях.
Шевчишин зазначив, що у першому кварталі 2026 року гривневі зарплати встановили рекорд — 28 884 грн (середнє за квартал). Хоча приріст до кінця минулого року склав лише 2%, що нижче за темпи інфляції, річна динаміка вражає: зарплати зросли на 23,1%, що майже втричі перевищує річну інфляцію (7,9%).
Попри те, що за квартал зарплати в доларах дещо просіли (-1,6%), порівняно з минулим роком приріст у валюті склав 18,7%.
Причини зростання
На думку аналітика, основними драйверами стали:
- Перегляд мінімальної зарплати на початку року.
- Підвищення виплат держслужбовцям, медикам та соцпрацівникам.
- Березневі квартальні бонуси та девальвація гривні.
- Загальний дефіцит кадрів, який змушує роботодавців підвищувати пропозицію для кваліфікованих спеціалістів.
