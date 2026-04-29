Середня зарплата в Україні зросла на 7,2% і перевищила 30 000 грн — Держстат

Середня заробітна плата в Україні за підсумками березня 2026 року склала 30 356 грн. Це на 7,2% більше, ніж показник попереднього місяця (лютого 2026 року). Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Географія зарплат: де платять найбільше?

Столиця традиційно залишається лідером за рівнем доходів, значно випереджаючи інші регіони:

м. Київ: 49 381 грн — найвищий показник у країні.

Київська область: 29 997 грн — друге місце за рівнем оплати.

Натомість найскладніша ситуація з доходами спостерігається у Кіровоградській (21 375 грн) та Чернівецькій (21 453 грн) областях.

Галузевий розріз: ІТ проти освіти

Пріоритети в оплаті праці за видами економічної діяльності демонструють величезний розрив:

Найбагатша галузь — сфера інформації та телекомунікацій продовжує домінувати з середньою зарплатою у 85 673 грн.

Найнижча оплата — сектор освіти залишається найбільш недофінансованим — середня виплата тут становить лише 19 394 грн.

Проблема заборгованості

Попри зростання середніх показників, залишається актуальною проблема невиплат. Станом на 1 квітня 2026 року загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати в Україні сягнула 3,6 млрд грн.

Думка експерта: Чи став гаманець важчим?

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, коментуючи ці дані, зазначає, що в доларовому еквіваленті березнева зарплата сягнула $692,5. Проте він зауважує, що більшість громадян могли не відчути реальних змін у своїх гаманцях.

Шевчишин зазначив, що у першому кварталі 2026 року гривневі зарплати встановили рекорд — 28 884 грн (середнє за квартал). Хоча приріст до кінця минулого року склав лише 2%, що нижче за темпи інфляції, річна динаміка вражає: зарплати зросли на 23,1%, що майже втричі перевищує річну інфляцію (7,9%).

Попри те, що за квартал зарплати в доларах дещо просіли (-1,6%), порівняно з минулим роком приріст у валюті склав 18,7%.

Причини зростання

На думку аналітика, основними драйверами стали: