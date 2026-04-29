Середня зарплата в Україні зросла на 7,2% і перевищила 30 000 грн — Держстат

ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
29 квітня 2026, 17:08

Середня зарплата в Україні зросла на 7,2% і перевищила 30 000 грн — Держстат

Середня заробітна плата в Україні за підсумками березня 2026 року склала 30 356 грн. Це на 7,2% більше, ніж показник попереднього місяця (лютого 2026 року). Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Середня зарплата в Україні зросла на 7,2% і перевищила 30 000 грн — Держстат
Географія зарплат: де платять найбільше?

Столиця традиційно залишається лідером за рівнем доходів, значно випереджаючи інші регіони:

  • м. Київ: 49 381 грн — найвищий показник у країні.
  • Київська область: 29 997 грн — друге місце за рівнем оплати.

Натомість найскладніша ситуація з доходами спостерігається у Кіровоградській (21 375 грн) та Чернівецькій (21 453 грн) областях.

Галузевий розріз: ІТ проти освіти

Пріоритети в оплаті праці за видами економічної діяльності демонструють величезний розрив:

  • Найбагатша галузь — сфера інформації та телекомунікацій продовжує домінувати з середньою зарплатою у 85 673 грн.
  • Найнижча оплата — сектор освіти залишається найбільш недофінансованим — середня виплата тут становить лише 19 394 грн.

Читайте також: 56% українців готові змінити роботу, якщо зарплата буде, як мінімум на 25% вище — опитування «Мінфіну»

Проблема заборгованості

Попри зростання середніх показників, залишається актуальною проблема невиплат. Станом на 1 квітня 2026 року загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати в Україні сягнула 3,6 млрд грн.

Думка експерта: Чи став гаманець важчим?

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, коментуючи ці дані, зазначає, що в доларовому еквіваленті березнева зарплата сягнула $692,5. Проте він зауважує, що більшість громадян могли не відчути реальних змін у своїх гаманцях.

Шевчишин зазначив, що у першому кварталі 2026 року гривневі зарплати встановили рекорд — 28 884 грн (середнє за квартал). Хоча приріст до кінця минулого року склав лише 2%, що нижче за темпи інфляції, річна динаміка вражає: зарплати зросли на 23,1%, що майже втричі перевищує річну інфляцію (7,9%).

Попри те, що за квартал зарплати в доларах дещо просіли (-1,6%), порівняно з минулим роком приріст у валюті склав 18,7%.

Причини зростання

На думку аналітика, основними драйверами стали:

  • Перегляд мінімальної зарплати на початку року.
  • Підвищення виплат держслужбовцям, медикам та соцпрацівникам.
  • Березневі квартальні бонуси та девальвація гривні.
  • Загальний дефіцит кадрів, який змушує роботодавців підвищувати пропозицію для кваліфікованих спеціалістів.
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 4

Abramon
Abramon
29 квітня 2026, 17:51
«Натомість найскладніша ситуація з доходами спостерігається у Кіровоградській (21 375 грн) та Чернівецькій (21 453 грн) областях.» про те в Чернівцях ціни на нерухомість і оренду як в Києві)))
roman731
roman731
29 квітня 2026, 18:07
Ну всё, возвращаемся из этих ваших нищих европ…
Андрій М*дак
Андрій М*дак
29 квітня 2026, 18:53
Це до відрахунку податків?
Abramon
Abramon
29 квітня 2026, 19:12
Звичайно.
Новини по темі
Всі новини
