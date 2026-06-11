З початку року товарообіг склав $58 млрд: що найбільше купує Україна

Протягом січня-травня 2026 року в Україну імпортували товарів на суму $40,5 млрд, а експортували — на $17,5 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $27,8 млрд, що становить 69% загальних обсягів імпортованих товарів. Про це йдеться в даних Митниці.

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З яких країн найбільше імпортували

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $11,1 млрд, Польща — $3,9 млрд, Туреччина — $2,7 млрд.

Куди експортуємо

Експортували з України найбільше до: Польщі — на $2 млрд, Туреччини — на $1,5 млрд, Італії — на $1,1 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-травні 2026 року товарів 72% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $17 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 95,9 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні — $6,4 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 126,2 млрд грн, що складає 35% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості — $5,7 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 47,2 млрд грн, що складає 13% надходжень митних платежів.

Найбільш експортовані товари

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $10,6 млрд

метали та вироби з них — $1,7 млрд

машини, устаткування та транспорт — $1,5 млрд

У січні-травні 2026 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 744,3 млн грн.