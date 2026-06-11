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11 червня 2026, 8:23

Польща посилила контроль за робочими візами: видача впала на 87%

Польща у вісім разів скоротила кількість виданих віз іноземцям. Це стало наслідком жорсткішої, ніж раніше міграційної політики. Про цепише Ліга з посиланням на польське Міністерство внутрішніх справ.

Польща у вісім разів скоротила кількість виданих віз іноземцям.

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«З метою захисту ринку праці нам вдалося обмежити зловживання при видачі дозволів на роботу в Польщі та робочих віз. Статистика показує зниження кількості виданих робочих на 87%», — заявили у міністерстві.

Скільки видано робочих віз

Так, у першому кварталі 2022 року Польща видала 123 000 робочих віз, а в першому кварталі 2026 року — всього 16 000. Водночас зміншилася й кількість дозволів на роботу. Якщо у першому кварталі 2022 року Польща оформила близько 122 000 таких документів, то за перші три місяці 2026-го — лише 38 000, або на 69% менше.

«Зараз документи надають лише тим іноземцям, чия присутність приносить реальний прибуток польській економіці та не становить загрози державній безпеці», — запевнили у МВС країни.

Також значно зменшилась кількість студентських віз. Якщо 2021 року Польща оформила майже 31 000 таких документів, то 2025-го — лише близько 11 000. У МВС пояснюють це запровадженням нових правил перевірки заяв у консульствах та тіснішою взаємодією з польськими вишами, що обмежило зловживання статусом студента.

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При цьому зросла кількість депортацій іноземців.

У першому кварталі 2022 року було виконано близько 900 рішень про обов'язковий виїзд із Польщі, тоді як за аналогічний період 2026-го депортовано вже 2700 осіб. У відомстві наголосили, що це майже на 200% більше і є доказом того, що держава контролює перебування іноземців на своїй території.

У польському МВС вважають, що зміна міграційної політики стала необхідною реакцією на серйозні кризи та колишні недогляди. За даними міністерства, в останні місяці уряд запровадив заходи, спрямовані на посилення контролю та запобігання зловживанням міграційними процедурами.

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Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», у Польщі зростає попит на тимчасових працівників — квітні 2026 року кількість запитів на такий персонал зросла приблизно на 10%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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