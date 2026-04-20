Головне за понеділок: девальвація гривні, декларування криптовалют та скасування ПДВ для ФОП

ВМС США не знімуть блокаду Ормузької протоки доти, доки не буде укладено остаточну угоду про припинення війни з Іраном, повідомив президент США Дональд Трамп у телефонному інтерв'ю Bloomberg 20 квітня.

Гривня впала на 20 копійок: офіційний курс на вівторок

Національний банк України встановив на 21 квітня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,1004 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 20 копійок.

Скільки заробляють вчителі у світі: країни з найвищими і найнижчими зарплатами

У деяких країнах кар'єра вчителя — це кар'єра, що приносить шестизначний дохід. В інших зарплати залишаються набагато нижчими навіть після десятиліть досвіду.

В Україні припинив роботу єдиний виробник автомобільних шин

У Білій Церкві припинив роботу шинний завод «ROSAVA» — єдиний виробник автомобільних шин в Україні. Підприємство повністю зупинило виробництво, а близько 1200 працівників втратили роботу.

Українці відмовляються від притулку. Німеччина фіксує різке падіння заяв