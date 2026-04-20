Головне за понеділок: девальвація гривні, декларування криптовалют та скасування ПДВ для ФОП
Гривня девальвує: що відбувається з курсом валют
На минулому тижні НБУ девальвував гривню й до євро й до долару, незважаючи на відсутність нових передумов для таких дій. Тобто, зрозуміло, що проблеми є, й гривня залишається під фундаментальним девальваційним тиском, але нічного нового, щоб спровокувати таку тенденцію на ринку, не з’явилось. При цьому баланс ринку не показав суттєвого погіршення. А з боку фундаментальних факторів були позитивні сигнали. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.
Трамп: Ормузька протока залишиться закритою до угоди про припинення війни. Реакція ринків
ВМС США не знімуть блокаду Ормузької протоки доти, доки не буде укладено остаточну угоду про припинення війни з Іраном, повідомив президент США Дональд Трамп у телефонному інтерв'ю Bloomberg 20 квітня.
Гривня впала на 20 копійок: офіційний курс на вівторок
Національний банк України встановив на 21 квітня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,1004 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 20 копійок.
Скільки заробляють вчителі у світі: країни з найвищими і найнижчими зарплатами
У деяких країнах кар'єра вчителя — це кар'єра, що приносить шестизначний дохід. В інших зарплати залишаються набагато нижчими навіть після десятиліть досвіду.
В Україні припинив роботу єдиний виробник автомобільних шин
У Білій Церкві припинив роботу шинний завод «ROSAVA» — єдиний виробник автомобільних шин в Україні. Підприємство повністю зупинило виробництво, а близько 1200 працівників втратили роботу.
Українці відмовляються від притулку. Німеччина фіксує різке падіння заяв
Кількість клопотань про надання притулку в Німеччині в першому кварталі поточного року становила 28 922, що на 23% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.
ПДВ для ФОПів відклали: МВФ та уряд шукатимуть альтернативу
Податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців (ФОП) в Україні не буде. Міжнародний валютний фонд визнав цю ідею чутливою і неконструктивною під час весняних зборів у Вашингтоні.
