20 квітня 2026, 18:38

Трамп: Ормузька протока залишиться закритою до угоди про припинення війни. Реакція ринків

ВМС США не знімуть блокаду Ормузької протоки доти, доки не буде укладено остаточну угоду про припинення війни з Іраном, повідомив президент США Дональд Трамп у телефонному інтерв'ю Bloomberg 20 квітня.

Що заявив Трамп

«Іранці відчайдушно хочуть його відкрити. Я не відкриватиму його, доки не буде підписано угоду», — сказав Трамп.

За словами Трампа, якщо угода про перемир’я не буде досягнута, продовження двотижневого припинення вогню між США та Іраном «вкрай малоймовірне». Термін дії припинення вогню закінчується 22 квітня.

«Я не збираюся поспішати укладати невигідну угоду. У нас ще повно часу», — сказав Трамп. На запитання, чи очікує він негайного відновлення бойових дій у разі відсутності угоди, Трамп відповів: «Якщо угоди не буде, я, безумовно, цього очікую».

Як відреагував ринок

Індекси США на заявах Трампа посилили падіння: найбільше втрачав Nasdaq Composite, він знизився на 0,8%. Нафта марки Brent подорожчала більше ніж на 5%, знову перевищивши $95 за барель.

Інвесторам слід розуміти, що Трамп не повністю контролює події на Близькому Сході, нагадує головний геополітичний стратег BCA Research Метт Герткен.

«Ринок вважає, що це як «день визволення» — що президент Трамп може підвищувати градус напруги, а потім знижувати його в потрібний момент, і що він — диригент, — сказав він в ефірі CNBC. — «Але зараз ми, можливо, в іншій ситуації, тому що Іран зазнав атаки, і у нього вищий больовий поріг».

Deutsche Bank також закликав до обережності у своїй записці в понеділок.

Керівник макроекономічних досліджень банку Джим Рід навів «тривожне» порівняння з недавньою історією — зростання індексу S&P 500 більш ніж на 10% у перші тижні російсько-українського конфлікту, коли короткочасний оптимізм щодо швидкого врегулювання в підсумку залишив інвесторів «розчарованими».

Надалі індекс знизився приблизно на 25% від січневого піку до жовтневого мінімуму, завершивши рік падінням на 19% — найгіршим результатом з 2008 року. «Цей епізод — явний тривожний сигнал», — додав Рід.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
