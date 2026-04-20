Скільки заробляють вчителі у світі: країни з найвищими і найнижчими зарплатами

У деяких країнах кар'єра вчителя — це кар'єра, що приносить шестизначний дохід. В інших зарплати залишаються набагато нижчими навіть після десятиліть досвіду. Про це пише Visualcapitalist з посиланням на звіт ОЕСР « Освіта: огляд 2025» .

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Де зарплата вчителів сягає шестизначної суми

Люксембург значно попереду, де початкова зарплата становить близько 100 000 доларів, а найвища — понад 170 000 доларів.

Німеччина та Швейцарія також пропонують шестизначні пікові зарплати, але все ще значно відстають від Люксембургу. Цей розрив показує, наскільки виняткові показники можуть спотворювати глобальні порівняння.

Країни середнього рівня демонструють сильний потенціал зростання

Хоча початкова заробітна плата в таких країнах, як Канада та Нідерланди, є помірною, довгострокові заробітки можуть значно зрости. У Канаді зарплати зростають приблизно з 50 тисяч доларів до понад 87 тисяч доларів, що є одним з найбільших стрибків у наборі даних.

Нідерланди також демонструють один із найстрімкіших показників зростання заробітної плати в наборі даних.

Де оплата праці вчителів найбільше відстає

У нижній частині шкали початкові зарплати в таких країнах, як Словаччина, Греція та Бразилія, можуть опускатися нижче 30 тисяч доларів. Навіть на пікових рівнях заробітки часто залишаються нижчими за середній показник ОЕСР, що свідчить про значні розбіжності в тому, як системи освіти компенсують вчителям.

У деяких країнах зарплати з часом зростають дуже мало, що обмежує довгострокові заробітки. Це може сприяти нестачі вчителів, нижчому рівню утримання кадрів та відмінностям у якості освіти.

Зарплата вчителя в Україні

У 2026 році зарплата вчителя в Україні в середньому становить близько 12 500 — 21 000 грн, залежно від стажу, категорії та навантаження. Молоді спеціалісти отримують близько 12 000−15 000 грн, тоді як вчителі вищої категорії з досвідом — 24 000−28 000 грн.

З 1 січня 2026 року оклади підвищилися, а доплати за престижність праці складають значну частину доходу.