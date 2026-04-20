В Україні припинив роботу єдиний виробник автомобільних шин

У Білій Церкві припинив роботу шинний завод «ROSAVA» — єдиний виробник автомобільних шин в Україні. Підприємство повністю зупинило виробництво, а близько 1200 працівників втратили роботу. Про це пише «AC GarageNews».

Завод ROSAVA: що відомо про зупинку виробництва шин

Підприємство працювало з 1972 року та постачало продукцію більш ніж у 50 країн. Останніми роками завод випускав шини під брендом Premiorri, орієнтованим на бюджетний сегмент.

Причини зупинки виробництва офіційно не озвучені. Водночас підприємство тривалий час перебувало у центрі судових спорів щодо власності та боргів, які тривають із 2018 року. Додатковим фактором могла стати конкуренція з боку імпортних шин, зокрема з Китаю.

Закриття ROSAVA: як відбувалося звільнення працівників

Працівники повідомляють, що звільнення відбувалося без класичного скорочення. Їм пропонували або піти за згодою сторін, або погодитися на зміну умов праці. За словами колишніх співробітників, це передбачало виконання будь-яких робіт незалежно від спеціальності.

Частину персоналу перевели на інші юридичні структури, а окремі виробничі напрямки могли бути перенесені. Йдеться, зокрема, про виробництво великогабаритних шин. Водночас гарантій подальшої роботи не надається.

Подальша доля підприємства залишається невизначеною. Офіційних коментарів від власників наразі немає. «ROSAVA» була одним із найбільших роботодавців у Білій Церкві та забезпечувала зайнятість тисяч людей протягом десятиліть.