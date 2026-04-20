В Україні припинив роботу єдиний виробник автомобільних шин

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 квітня 2026, 10:21

В Україні припинив роботу єдиний виробник автомобільних шин

У Білій Церкві припинив роботу шинний завод «ROSAVA» — єдиний виробник автомобільних шин в Україні. Підприємство повністю зупинило виробництво, а близько 1200 працівників втратили роботу. Про це пише «AC GarageNews».

У Білій Церкві припинив роботу шинний завод «ROSAVA» — єдиний виробник автомобільних шин в Україні.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Завод ROSAVA: що відомо про зупинку виробництва шин

Підприємство працювало з 1972 року та постачало продукцію більш ніж у 50 країн. Останніми роками завод випускав шини під брендом Premiorri, орієнтованим на бюджетний сегмент.

Причини зупинки виробництва офіційно не озвучені. Водночас підприємство тривалий час перебувало у центрі судових спорів щодо власності та боргів, які тривають із 2018 року. Додатковим фактором могла стати конкуренція з боку імпортних шин, зокрема з Китаю.

Закриття ROSAVA: як відбувалося звільнення працівників

Працівники повідомляють, що звільнення відбувалося без класичного скорочення. Їм пропонували або піти за згодою сторін, або погодитися на зміну умов праці. За словами колишніх співробітників, це передбачало виконання будь-яких робіт незалежно від спеціальності.

Частину персоналу перевели на інші юридичні структури, а окремі виробничі напрямки могли бути перенесені. Йдеться, зокрема, про виробництво великогабаритних шин. Водночас гарантій подальшої роботи не надається.

Подальша доля підприємства залишається невизначеною. Офіційних коментарів від власників наразі немає. «ROSAVA» була одним із найбільших роботодавців у Білій Церкві та забезпечувала зайнятість тисяч людей протягом десятиліть.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+30
qbik
qbik
20 квітня 2026, 10:45
#
Потужний нац. кешбек не врятував😐
+
+45
Іво Бобул
Іво Бобул
20 квітня 2026, 10:51
#
Когда-то ездил на Premiorri Solazo от Росавы, вполне норм резина цена/качество норм.
Жаль что заводу капут!
+
0
TAN72
TAN72
20 квітня 2026, 11:32
#
Путь в Европу, он такой.
+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
20 квітня 2026, 11:44
#
Можете розвинути думку?
+
+15
Андрей Татра
Андрей Татра
20 квітня 2026, 12:17
#
Такое предприятие нужно национализировать возобновить работу.Выпуск шин для военной техники и др.стран возобновление экспорта в 50 стран куда поставляли. При этом сколько государства тратит на покупку шин на служебные авто перевзуть на отечественого производителя.Это предприятие с орбиты Жеваго. Только промышленность и производство определяет успешное будущие страны.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Scorpio 555, Назарій Вонс и 247 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами