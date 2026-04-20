Гривня девальвує: що відбувається з курсом валют

На минулому тижні НБУ девальвував гривню й до євро й до долару, незважаючи на відсутність нових передумов для таких дій. Тобто, зрозуміло, що проблеми є, й гривня залишається під фундаментальним девальваційним тиском, але нічного нового, щоб спровокувати таку тенденцію на ринку, не з’явилось. При цьому баланс ринку не показав суттєвого погіршення. А з боку фундаментальних факторів були позитивні сигнали. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Як змінився курс за тиждень

Отже за результатами тижня 13−18 квітня, офіційний курс долару зріс на 1% до 43,89 грн, а євро на 1,9% до 51,76 грн. Готівковий долар додав 0,9% до 44,07грн, євро на 2,1% до 52,32 грн.

«Тобто, девальвація відбулась як до долара, так й до євро. Що вказує на спрямовані дії регулятора. При цьому євро проти долара на світовому ринку за тиждень додав 0,3%, а з початку місяця 1,8%, й девальвацію гривні можна було б пояснити такою динамікую євровалюти. Але ж ми бачимо значно випереджаючу динаміку євро до гривні, й навіть зростання долару», — пише Шевчишин.

Ринок в цифрах

Міжбанк

Активність міжбанку знизилась. Фіксується різке зниження пропозиції валюти. Поки не ясно наскільки це стабільна тенденція. Якщо це пов’язано з погіршенням можливостей експортерів через війну в Ірані, то так — це сигнал. Але казати про це зарано.

Середньодобовий попит на валюту впав на 2,8% з 344 М дол до 335 М дол. У свою чергу середньодобова пропозиція валюти знизилась на 14,7% з 249 М дол до 212,4 М дол.

За тиждень, середньодобовий дефіцит валюти на міжбанку зріс на 28,9% з 95 М до 122,4 М дол. Якщо порівнювати середньодобові показники дефіциту безготівкового ринку за першу половину квітня з березнем, то тут на лице зниження більше ніж чверть.

Проте ці рівні на 60% вищі за показники квітня минулого року, що вказує на значно більший тиск на валюті резерви.

Готівковий ринок

Готівковий ринок продовжує охолоджуватись третій тиждень поспіль. Навіть зростання курсу євро й долару не вплинули на баланс ринку. Тобто, населення не підключилось до спекулятивної купівлі цього тижня.

Середньодобовий попит на готівкову валюту впав на 16,3% до 72 М дол. Пропозиція валюти впала на 14,1% до 57,4 М дол.

Середньодобовий дефіцит готівкового ринку впав на 21,5% з 27,8 М дол до 21,8 М дол.

Дефіціт валюти

Сумарний середньодобовий дефіцит готівкової та безготівкової валюти за останній тиждень зріс на 17,5% з 123 М дол до 144 М дол.

При цьому НБУ за тиждень наростив валютні інтервенції на 10% до 842 млн дол. Це далеко не самі значні об'єми продажів валюти НБУ, але відносно дефіциту ринку це недостатньо.

Бо більше, середньодобовий рівень додаткових «позаринкових» інтервенцій валюти знизився на 20% до 24,2 М дол в день, що є одним з найменших рівнів за останні тижні.

«Напрошується висновок, або НБУ економить резерви, або просто такий план», — підсумував аналітик.