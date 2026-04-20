Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
20 квітня 2026, 9:02

Гривня девальвує: що відбувається з курсом валют

На минулому тижні НБУ девальвував гривню й до євро й до долару, незважаючи на відсутність нових передумов для таких дій. Тобто, зрозуміло, що проблеми є, й гривня залишається під фундаментальним девальваційним тиском, але нічного нового, щоб спровокувати таку тенденцію на ринку, не з’явилось. При цьому баланс ринку не показав суттєвого погіршення. А з боку фундаментальних факторів були позитивні сигнали. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Як змінився курс за тиждень

Отже за результатами тижня 13−18 квітня, офіційний курс долару зріс на 1% до 43,89 грн, а євро на 1,9% до 51,76 грн. Готівковий долар додав 0,9% до 44,07грн, євро на 2,1% до 52,32 грн.

«Тобто, девальвація відбулась як до долара, так й до євро. Що вказує на спрямовані дії регулятора. При цьому євро проти долара на світовому ринку за тиждень додав 0,3%, а з початку місяця 1,8%, й девальвацію гривні можна було б пояснити такою динамікую євровалюти. Але ж ми бачимо значно випереджаючу динаміку євро до гривні, й навіть зростання долару», — пише Шевчишин.

Ринок в цифрах

  • Міжбанк

Активність міжбанку знизилась. Фіксується різке зниження пропозиції валюти. Поки не ясно наскільки це стабільна тенденція. Якщо це пов’язано з погіршенням можливостей експортерів через війну в Ірані, то так — це сигнал. Але казати про це зарано.

Середньодобовий попит на валюту впав на 2,8% з 344 М дол до 335 М дол. У свою чергу середньодобова пропозиція валюти знизилась на 14,7% з 249 М дол до 212,4 М дол.

За тиждень, середньодобовий дефіцит валюти на міжбанку зріс на 28,9% з 95 М до 122,4 М дол. Якщо порівнювати середньодобові показники дефіциту безготівкового ринку за першу половину квітня з березнем, то тут на лице зниження більше ніж чверть.

Проте ці рівні на 60% вищі за показники квітня минулого року, що вказує на значно більший тиск на валюті резерви.

  • Готівковий ринок

Готівковий ринок продовжує охолоджуватись третій тиждень поспіль. Навіть зростання курсу євро й долару не вплинули на баланс ринку. Тобто, населення не підключилось до спекулятивної купівлі цього тижня.

Середньодобовий попит на готівкову валюту впав на 16,3% до 72 М дол. Пропозиція валюти впала на 14,1% до 57,4 М дол.

Середньодобовий дефіцит готівкового ринку впав на 21,5% з 27,8 М дол до 21,8 М дол.

  • Дефіціт валюти

Сумарний середньодобовий дефіцит готівкової та безготівкової валюти за останній тиждень зріс на 17,5% з 123 М дол до 144 М дол.

При цьому НБУ за тиждень наростив валютні інтервенції на 10% до 842 млн дол. Це далеко не самі значні об'єми продажів валюти НБУ, але відносно дефіциту ринку це недостатньо.

Бо більше, середньодобовий рівень додаткових «позаринкових» інтервенцій валюти знизився на 20% до 24,2 М дол в день, що є одним з найменших рівнів за останні тижні.

«Напрошується висновок, або НБУ економить резерви, або просто такий план», — підсумував аналітик.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+106
Romanenkas17
Romanenkas17
20 квітня 2026, 9:15
#
Все просто — трохи перекрили кредити і відразу піраміда потужності почала сипатись. Швидко почали відлизувати у мвф, щоб нові кредити на розкрадання отримати.((. а ті не знають що вже забирати — копалин нема, земля на європу, порти британія бере за дрони для вбивства українців…
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
20 квітня 2026, 9:48
#
За убийство русских. Наша цель убивать по 50 тысяч русских в месяц и нам надо сделать все чтобы эту цель соблюсти. Наши потери это ужасно, но учинывая что наши потери около 55,500−56,000 человек, а у россии 1,319,270 (https://index.minfin.com.ua/russian-invading/casualties/) — то есть 1:23.5, время на нашей стороне и мы их перемолем. Население россии только в 4 раза больше, а перемалываем мы ванек-встанек в 23 раза быстрее.

Кубаньщину заберем, и Крум заберем, и репарации еще нам будут платить.
+
+40
71066186
71066186
20 квітня 2026, 11:08
#
Идиотизм, лакмус для ботов…
+
+25
TAN72
TAN72
20 квітня 2026, 11:29
#
Из окопа пишет
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 51 незареєстрований відвідувач.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами