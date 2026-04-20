Українці відмовляються від притулку. Німеччина фіксує різке падіння заяв

Кількість клопотань про надання притулку в Німеччині в першому кварталі поточного року становила 28 922, що на 23% менше, ніж за аналогічний період 2025 року. Про це пише DW з посиланням на конфіденційну доповідь Європейської Комісії.

Німеччина вперше з 2015 року опустилася на четверте місце серед країн Європейського Союзу за кількістю поданих заяв про надання притулку. До цього впродовж низки років ФРН лідирувала у відповідній статистиці.

У яких країнах ЄС найбільше та найменше просять притулку

Найбільше заяв про надання притулку на території ЄС у січні-квітні подали у Франції — 34 643. На другому та третьому місці — Іспанія (32 630) та Італія (32 602).

Найменше заяв про надання притулку зареєстрували в Угорщині (26) та Словаччині (35). Ці країни, як зазначає Welt am Sonntag, «свідомо перенаправляють мігрантів до інших держав ЄС і є найменш привабливими з точки зору самих шукачів притулку через погане ставлення до них». Водночас кількість зареєстрованих в Угорщині заяв про надання притулку виявилася на 18 відсотків вищою, ніж у першому кварталі 2025 року.

Загалом, як свідчить статистика Єврокомісії, у 27 державах ЄС, а також у Норвегії та Швейцарії, в січні-березні подали 173 082 заяви про надання притулку — на 18 відсотків більше, ніж роком раніше.

Кількість заяв від українців скоротилася

Найбільше заяв про надання притулку надійшло від вихідців із Венесуели (21 542), Афганістану (21 402) та Бангладеш (9738).

На четвертому місці — заяви від громадян Туреччини, на п'ятому — Сирії. Порівняно з першим кварталом минулого року кількість заяв про надання притулку в ЄС від сирійців скоротилася на 63 відсотки — до 5556.

Від громадян України в першому кварталі 2026 року зареєстрували 4073 клопотання про надання притулку. Це на 57 відсотків менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Експерти зазначають, що саме скорочення кількості заяв про надання притулку від сирійців і українців призвело до зменшення загальної кількості таких заяв у Німеччині, адже громадяни саме цих двох країн у попередні роки особливо часто намагалися отримати притулок.

Серед інших можливих причин скорочення кількості клопотань у Німеччині спостерігачі називають посилення політики ЄС у сфері надання притулку єврокомісаром з внутрішніх справ і міграції Магнусом Бруннером, а також жорсткий курс у цій галузі міністра внутрішніх справ ФРН Александера Добріндта.