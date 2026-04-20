Українці відмовляються від притулку. Німеччина фіксує різке падіння заяв

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 квітня 2026, 8:27

Українці відмовляються від притулку. Німеччина фіксує різке падіння заяв

Кількість клопотань про надання притулку в Німеччині в першому кварталі поточного року становила 28 922, що на 23% менше, ніж за аналогічний період 2025 року. Про це пише DW з посиланням на конфіденційну доповідь Європейської Комісії.

Кількість клопотань про надання притулку в Німеччині в першому кварталі поточного року становила 28 922, що на 23% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Німеччина вперше з 2015 року опустилася на четверте місце серед країн Європейського Союзу за кількістю поданих заяв про надання притулку. До цього впродовж низки років ФРН лідирувала у відповідній статистиці.

У яких країнах ЄС найбільше та найменше просять притулку

Найбільше заяв про надання притулку на території ЄС у січні-квітні подали у Франції — 34 643. На другому та третьому місці — Іспанія (32 630) та Італія (32 602).

Найменше заяв про надання притулку зареєстрували в Угорщині (26) та Словаччині (35). Ці країни, як зазначає Welt am Sonntag, «свідомо перенаправляють мігрантів до інших держав ЄС і є найменш привабливими з точки зору самих шукачів притулку через погане ставлення до них». Водночас кількість зареєстрованих в Угорщині заяв про надання притулку виявилася на 18 відсотків вищою, ніж у першому кварталі 2025 року.

Загалом, як свідчить статистика Єврокомісії, у 27 державах ЄС, а також у Норвегії та Швейцарії, в січні-березні подали 173 082 заяви про надання притулку — на 18 відсотків більше, ніж роком раніше.

Кількість заяв від українців скоротилася

Найбільше заяв про надання притулку надійшло від вихідців із Венесуели (21 542), Афганістану (21 402) та Бангладеш (9738).

На четвертому місці — заяви від громадян Туреччини, на п'ятому — Сирії. Порівняно з першим кварталом минулого року кількість заяв про надання притулку в ЄС від сирійців скоротилася на 63 відсотки — до 5556.

Від громадян України в першому кварталі 2026 року зареєстрували 4073 клопотання про надання притулку. Це на 57 відсотків менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Експерти зазначають, що саме скорочення кількості заяв про надання притулку від сирійців і українців призвело до зменшення загальної кількості таких заяв у Німеччині, адже громадяни саме цих двох країн у попередні роки особливо часто намагалися отримати притулок.

Серед інших можливих причин скорочення кількості клопотань у Німеччині спостерігачі називають посилення політики ЄС у сфері надання притулку єврокомісаром з внутрішніх справ і міграції Магнусом Бруннером, а також жорсткий курс у цій галузі міністра внутрішніх справ ФРН Александера Добріндта.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 квітня 2026, 9:36
#
Суда по тексту, всего-лишь уменьшается количество
новых заявлений — в очередной раз броский заголовок
не соответствует тексту публикации.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
20 квітня 2026, 12:36
#
Давайте, лучше, уважаемый «эксперт» расскажите о том как сейчас тяжело жить в Германии, или насмешите читателей рассказом, как вы отправляли посылку с лекарствами !!! в Великобританию.
А то как-то скуШно без «экспертных» комментариев, или притащите очередное несуществующее решение американского суда…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 квітня 2026, 12:46
#
Мне это не интересно, но как сам выедешь — не забудь рассказать.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
20 квітня 2026, 13:17
#
Что тебе не интересно? Несуществующие решения судов? Тогда зачем ты их тащил на форум? Что еще не интересно, то что ни одна почтовая служба не примет мед препараты для отправки в Англию? Тогда зачем писал эту БРЕХНЮ?
А может тебе не интересны . невыносимые тарифы в Германии… ,тогда зачем писал, не зная ни цен ни порядка подключения коммунальных услуг?
Что именно не интересно?
+
+75
JWT
JWT
20 квітня 2026, 9:41
#
Ну так логічно, починають закручувати гайки з халявою. Вже чув історії, як валять наші біженці не просто з Німеччини в іншу країну ЄС, а в південну Америку.

Єдине, що мене турбує, як того, хто живе в Україні це право голосування для тих, хто проживає закордоном постійно більше 2-х років. Вважаю, що голосування на виборах повинно бути тільки для тих, хто постійно проживає в Україні та тих, хто за кордоном менше 1 року (безперервно). Всі інші не повинні вирішувати майбутнє країни, в якій вони не проживають і можливо вже ніколи і не будуть.
+
+15
Vell12
Vell12
20 квітня 2026, 10:40
#
Більшість тих хто міг і хотів виїхати, вже це зробив. Оце і все…
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
20 квітня 2026, 12:38
#
Кто хотел уже получил «серый» немецкий паспорт и «чухает» себя очень неплохо. А кто не хотел, и думал. что все так просто, уже свалил обратно в Польшу…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає GrugoriyHoland и 89 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами