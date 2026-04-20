ПДВ для ФОПів відклали: МВФ та уряд шукатимуть альтернативу

Податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців (ФОП) в Україні не буде. Міжнародний валютний фонд визнав цю ідею чутливою і неконструктивною під час весняних зборів у Вашингтоні, повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко 19 квітня.

МВФ пішов на поступки

Як зазначила Свириденко, МВФ з розумінням поставився до позиції України не запроваджувати ПДВ для ФОПів.

За її словами, партнери погодилися, що це питання є чутливим як для суспільства, так і для парламенту.

Премʼєрка наголосила, що ідея запровадження такого податку не є конструктивною: цю позицію раніше неодноразово озвучував президент Володимир Зеленський у спілкуванні з представниками МВФ.

Українська сторона провела низку консультацій із фондом і європейськими партнерами, зазначила премʼєрка.

Читайте також: ПДВ для ФОПів: Гетманцев назвав нові строки ухвалення закону

«Будемо й надалі працювати разом над необхідними рішеннями та опрацьовувати інші альтернативні заходи для забезпечення дохідної частини бюджету на 2027 рік», — заявила Свириденко.

За словами заступника Голови Податкового комітету Ярослава Железняка, треба дочекатися, що саме як компенсатор на 2027-ий запропонує Уряд.

«Тому що там обсяг 20 млрд, це багато. Питання не зняли, а відклали у часі. Тут треба у липні побачити оновлений текст меморандуму. Але що точно вміє наша влада: так героїчно вирішувати (не до кінця) проблеми, які самі ж героїчно і створили», — написав Железняк.

Що планувало Міністерство фінансів

Законопроєкт Мінфіну передбачав, що з 1 січня 2027 року платники єдиного податку (крім електронних резидентів третьої групи) повинні будуть реєструватися як платники ПДВ, якщо за останні 12 місяців їхні операції з продажу товарів або послуг, включно з онлайн-продажами через інтернет та застосунки, перевищили 1 млн грн (без ПДВ).

Виходячи з даних за 2024 рік, ця норма торкнеться приблизно 660 000 платників єдиного податку — здебільшого ФОП другої й третьої груп.