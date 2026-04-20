Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
20 квітня 2026, 8:00

ПДВ для ФОПів відклали: МВФ та уряд шукатимуть альтернативу

Податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців (ФОП) в Україні не буде. Міжнародний валютний фонд визнав цю ідею чутливою і неконструктивною під час весняних зборів у Вашингтоні, повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко 19 квітня.

МВФ пішов на поступки

Як зазначила Свириденко, МВФ з розумінням поставився до позиції України не запроваджувати ПДВ для ФОПів.

За її словами, партнери погодилися, що це питання є чутливим як для суспільства, так і для парламенту.

Премʼєрка наголосила, що ідея запровадження такого податку не є конструктивною: цю позицію раніше неодноразово озвучував президент Володимир Зеленський у спілкуванні з представниками МВФ.

Українська сторона провела низку консультацій із фондом і європейськими партнерами, зазначила премʼєрка.

«Будемо й надалі працювати разом над необхідними рішеннями та опрацьовувати інші альтернативні заходи для забезпечення дохідної частини бюджету на 2027 рік», — заявила Свириденко.

За словами заступника Голови Податкового комітету Ярослава Железняка, треба дочекатися, що саме як компенсатор на 2027-ий запропонує Уряд.

«Тому що там обсяг 20 млрд, це багато. Питання не зняли, а відклали у часі. Тут треба у липні побачити оновлений текст меморандуму. Але що точно вміє наша влада: так героїчно вирішувати (не до кінця) проблеми, які самі ж героїчно і створили», — написав Железняк.

Що планувало Міністерство фінансів

Законопроєкт Мінфіну передбачав, що з 1 січня 2027 року платники єдиного податку (крім електронних резидентів третьої групи) повинні будуть реєструватися як платники ПДВ, якщо за останні 12 місяців їхні операції з продажу товарів або послуг, включно з онлайн-продажами через інтернет та застосунки, перевищили 1 млн грн (без ПДВ).

Виходячи з даних за 2024 рік, ця норма торкнеться приблизно 660 000 платників єдиного податку — здебільшого ФОП другої й третьої груп.

Роман Мирончук
Коментарі - 7

Qwerty1999
20 квітня 2026, 8:32
Обнальщики могут вздохнуть свободнее
Vadimra
20 квітня 2026, 12:35
Опять qwerty кукиш показали. Как говорится, накося выкуси
Qwerty1999
20 квітня 2026, 13:06
Кукиш показали исключительно доходам бюджета.
Это их бюджет — имеют право.
Lesya31
20 квітня 2026, 9:19
Задушать бізнес поступово, спочатку щось послабше затягнуть, а потім і пдв. А кастрюлі радіють що їх ріжуть (((
kadaad1988
20 квітня 2026, 11:18
Кто-то из крупных торговых сетей неплохо занес…
zevs1
20 квітня 2026, 11:34
Альтернатива это уход такого правительства в отставку ,это единственное правильное решение.
Vadimra
20 квітня 2026, 12:09
Все тебе не так

Ты перегибаешь
