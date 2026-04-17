Головне за тиждень: поразка Орбана, Ормуз розблокували

Україна уклала Меморандум про взаєморозуміння з Групою офіційних кредиторів щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом. Документ передбачає замороження платежів до кінця десятиліття, що дозволить істотно знизити навантаження на державний бюджет.

Іран повністю розблокував Ормузьку протоку для комерційних суден

Ісламська Республіка Іран оголосила про повне відновлення транзиту для торговельного флоту через стратегічно важливу Ормузьку протоку. Відкриття судноплавного маршруту є масштабним кроком до послаблення військового конфлікту зі Сполученими Штатами та Ізраїлем, який раніше спричинив різкий стрибок світових цін на енергоносії.

Світовий держборг сягне 100% ВВП раніше, ніж очікувалося — прогноз МВФ