Головне за тиждень: поразка Орбана, Ормуз розблокували
ЄС розраховує розблокувати кредит для України після поразки Орбана
Європейський Союз розраховує остаточно узгодити пакет фінансової допомоги для України на суму 90 мільярдів євро (105 мільярдів доларів США) після програшу на виборах угорського прем'єра Віктора Орбана, який раніше ветував цю ініціативу. Відповідне питання найближчим часом буде винесено на розгляд послів блоку під головуванням Кіпру.
В Україні скасували комунальні платежі для власників зруйнованого житла
В Україні скасували нарахування комуналки власникам зруйнованого житла. Відповідний закон № 4825-IX (законопроєкт № 13155) підписав Президент Володимир Зеленський.
Зеленський підписав закон про продовження дії військового збору на 3 роки після звершення війни
Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 15110 про продовження дії військового збору на три роки після завершення війни, що є структурним маяком нової програми фінансування з Міжнародним валютним фондом.
Україна відтермінувала виплати за держборгом до 2030 року
Україна уклала Меморандум про взаєморозуміння з Групою офіційних кредиторів щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом. Документ передбачає замороження платежів до кінця десятиліття, що дозволить істотно знизити навантаження на державний бюджет.
Іран повністю розблокував Ормузьку протоку для комерційних суден
Ісламська Республіка Іран оголосила про повне відновлення транзиту для торговельного флоту через стратегічно важливу Ормузьку протоку. Відкриття судноплавного маршруту є масштабним кроком до послаблення військового конфлікту зі Сполученими Штатами та Ізраїлем, який раніше спричинив різкий стрибок світових цін на енергоносії.
Світовий держборг сягне 100% ВВП раніше, ніж очікувалося — прогноз МВФ
МВФ погіршив прогноз накопичення світового державного боргу. Згідно з доповіддю Fiscal Monitor, показник досягне позначки у 100% глобального ВВП вже у 2029 році — на рік раніше, ніж передбачалося раніше.
