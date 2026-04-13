ЄС розраховує розблокувати кредит для України після поразки Орбана

Європейський Союз розраховує остаточно узгодити пакет фінансової допомоги для України на суму 90 мільярдів євро (105 мільярдів доларів США) після програшу на виборах угорського прем'єра Віктора Орбана, який раніше ветував цю ініціативу. Відповідне питання найближчим часом буде винесено на розгляд послів блоку під головуванням Кіпру. Про це повідомляє Bloomberg 13 квітня.

Історія блокування та позиція ЄС

Початкове погодження критично важливого кредиту відбулося ще у грудні за участі всіх лідерів ЄС, включно з Орбаном. Проте згодом офіційний Будапешт різко змінив курс та відкликав свою підтримку. Формальною причиною такого кроку угорська сторона назвала перебої в роботі нафтопроводу «Дружба» на території України, який зазнав пошкоджень унаслідок удару російського безпілотника. Оскільки для схвалення фінансування необхідна абсолютна одностайність усіх 27 держав-членів, процес був повністю заморожений. Наразі офіційні представники Кіпру, який головує в Раді ЄС та визначає політичні пріоритети, заявляють про намір порушити це питання на зустрічі послів у найкоротші терміни.

Новий лідер і прагматична лояльність Брюсселя

Зміна політичного ландшафту в Угорщині викликала пожвавлення серед європейських чиновників. Лідери блоку вже привітали очільника опозиції Петера Мадяра з недільною перемогою на виборах. Зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив: «Ми будемо енергійно співпрацювати, щоб побудувати сильну, безпечну і, перш за все, єдину Європу». Речник німецького уряду Штефан Корнеліус також висловив очікування щодо швидкого розблокування української допомоги після зміни влади в Будапешті.

Сам Мадяр задекларував намір повернути країну до європейського мейнстриму. Його першочерговим завданням на посаді стане ухвалення антикорупційного законодавства, а також забезпечення незалежності судів, медіа й академічних свобод. Ці кроки не є альтруїзмом — вони виступають жорсткою вимогою для отримання близько 20 мільярдів євро заморожених європейських кредитів і грантів для самої Угорщини. Близько половини цієї суми буде безповоротно втрачено, якщо кошти не вдасться розблокувати до кінця серпня. Варто зазначити, що Мадяр є колишнім соратником Орбана, який перейшов в опозицію лише два роки тому. Він зберігає консервативні погляди і поки не надав чіткого плану дій щодо багатьох ключових питань.

Невизначеність щодо України та санкцій

У Брюсселі очікують, що новий лідер відмовиться від жорсткого стилю свого попередника та продемонструє добру волю щодо України в обмін на лояльність ЄС у питанні розморожування угорських фондів. Проте позиція Мадяра залишається неясною. Він досі не озвучив свого ставлення ані до кредиту для Києва, ані до 20-го пакета санкцій ЄС проти росії, який Угорщина блокувала протягом останніх місяців. Темпи ухвалення рішень також залежатимуть від швидкості формування нового уряду, оскільки в перехідний період прийняття стратегічних документів традиційно призупиняється.

Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський так прокоментував перемогу Мадяра у соцмережах: «Україна завжди прагнула добросусідських відносин з усіма в Європі, і ми готові розвивати нашу співпрацю з Угорщиною. Ми готові до зустрічей і спільної конструктивної роботи на благо обох народів, а також заради миру, безпеки та стабільності в Європі».

Вибори та санкції проти рф

На парламентських виборах 12 квітня 2026 року опозиційна партія «Тиса» на чолі з Петером Мадяром здобула переконливу перемогу над політсилою Віктора Орбана, отримавши конституційну більшість у парламенті. Що стосується згаданого 20-го пакета антиросійських санкцій, який завис через позицію Будапешта, то він був офіційно запропонований Єврокомісією ще в лютому. Ключовим елементом цього пакета є повна заборона на надання морських послуг для транспортування російської нафти, подальша боротьба з «тіньовим флотом» рф та запровадження нових експортних обмежень на суму понад 360 мільйонів євро.