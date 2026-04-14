Зеленський підписав закон про продовження дії військового збору на 3 роки після звершення війни

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 15110 про продовження дії військового збору на три роки після завершення війни, що є структурним маяком нової програми фінансування з Міжнародним валютним фондом. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Деталі

Чинні ставки залишаються без змін:

5% — для фізичних осіб (для військовослужбовців та працівників сектору безпеки і оборони — 1,5% із доходів у вигляді грошового забезпечення (крім доходів, звільнених від оподаткування військовим збором)

10% від мінімальної зарплати — для ФОП 1, 2 і 4 груп

1% від доходу — для платників єдиного податку 3 групи (ФОП та юридичних осіб, крім е-резидентів)

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що у 2026 році від такого збору планується зібрати 163 млрд грн.

Нагадаємо

