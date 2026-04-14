Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
14 квітня 2026, 11:06

Зеленський підписав закон про продовження дії військового збору на 3 роки після звершення війни

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 15110 про продовження дії військового збору на три роки після завершення війни, що є структурним маяком нової програми фінансування з Міжнародним валютним фондом. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Чинні ставки залишаються без змін:

  • 5% — для фізичних осіб (для військовослужбовців та працівників сектору безпеки і оборони — 1,5% із доходів у вигляді грошового забезпечення (крім доходів, звільнених від оподаткування військовим збором)
  • 10% від мінімальної зарплати — для ФОП 1, 2 і 4 груп
  • 1% від доходу — для платників єдиного податку 3 групи (ФОП та юридичних осіб, крім е-резидентів)

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що у 2026 році від такого збору планується зібрати 163 млрд грн.

«Мінфін» писав, що 7 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 15110 про продовження дії військового збору на три роки після завершення війни.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 4

SergValin
SergValin
14 квітня 2026, 11:27
Хороший «временный» военный сбор получился.
PavloSV
PavloSV
14 квітня 2026, 12:34
Потужно!
1долар= 1долару
1долар= 1долару
14 квітня 2026, 13:44
Фінансові кайданки вам у лєнту! «Після» війни — це коли відкриють кордони. А якщо кордони відкриті - потенційні носії «5%» звалять у різних напрямках. «Вулик пана Савки» не зможе втримати бджіл. Вони вільні збирати нектар у вільних країнах. Тобто «5%» піде на розбудову Румунії та на полуничні плантації Польщі. Математичний еквівалент «формули 15110» = «Сам собі самодур 5% левелу».
TAN72
TAN72
14 квітня 2026, 14:37
Все законы для гоев
