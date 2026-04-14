В Україні скасували комунальні платежі для власників зруйнованого житла

В Україні скасували нарахування комуналки власникам зруйнованого житла. Відповідний закон № 4825-IX (законопроєкт № 13155) підписав Президент Володимир Зеленський.
14 квітня 2026, 12:59
Про що мова в законопроєкті
Документ запроваджує чіткий механізм, де офіційне обстеження майна стає підставою для автоматичного перерахунку та зупинення платежів. Таким чином, законопроєкт захищає власників зруйнованого житла від несправедливих боргів.
Зокрема, передбачається:
- скасування нарахування плати за управління багатоквартирним будинком у випадку, якщо оселя пошкоджена або зруйнована чи її експлуатація неможлива через обстріли;
- звільнення власників пошкодженого чи знищеного житла від оплати за комунальні послуги у період, коли об'єкт фактично непридатний для проживання;
- визначення порядку обліку збитків, завданих власникам нерухомості внаслідок збройної агресії;
- врегулювання взаємодії між органами влади, управителями будинків та постачальниками комунальних послуг щодо фіксації пошкоджень і припинення нарахування платежів.
Джерело: Мінфін
