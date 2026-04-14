Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
14 квітня 2026, 12:59

В Україні скасували комунальні платежі для власників зруйнованого житла

В Україні скасували нарахування комуналки власникам зруйнованого житла. Відповідний закон № 4825-IX (законопроєкт № 13155) підписав Президент Володимир Зеленський.

Про що мова в законопроєкті

Документ запроваджує чіткий механізм, де офіційне обстеження майна стає підставою для автоматичного перерахунку та зупинення платежів. Таким чином, законопроєкт захищає власників зруйнованого житла від несправедливих боргів.

Зокрема, передбачається:

  • скасування нарахування плати за управління багатоквартирним будинком у випадку, якщо оселя пошкоджена або зруйнована чи її експлуатація неможлива через обстріли;
  • звільнення власників пошкодженого чи знищеного житла від оплати за комунальні послуги у період, коли об'єкт фактично непридатний для проживання;
  • визначення порядку обліку збитків, завданих власникам нерухомості внаслідок збройної агресії;
  • врегулювання взаємодії між органами влади, управителями будинків та постачальниками комунальних послуг щодо фіксації пошкоджень і припинення нарахування платежів.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

+15
1долар= 1долару
1долар= 1долару
14 квітня 2026, 13:23
Та отож, шановне панівництво, необхідно буде розчехлитися та виділити фінанси; тобто, зараз місцева влада на місцях почне бодатися з тим, що з місцевого бюджету прийдеться донатити на «обл-гази-тепло-енерго», щоб ті не сіли на сухарики. Бо люди тут, понімаєшь, з уцілілими будинками не платять, а тут ще «халявщики» під'їхали… Потім це питання, звичайно, «зарегулюють» і «ринок порєшає» та виведуть кошти у тінь. Але не це головне. Зруйновані будинки є на тимчасово окупованих територіях. На ці «руїни» розповсюджується закон? Якщо так, то ще купа бабла відвалиться від «схем»… а щодня ДУЖЕ багато чого руйнується… тобто щодня — більше грошей «за експонентою»… Впораємось? Чи вигідніше для країни сісти комусь за стіл перемовин та підписати мирну угоду та перестати з себе робити «вєлікого стратега сучасності»?
сторінку переглядають Gres, sergiy2001, TAN72 и 11 незареєстрованих відвідувачів.
