Україна відтермінувала виплати за держборгом до 2030 року

Україна уклала Меморандум про взаєморозуміння з Групою офіційних кредиторів щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом. Документ передбачає замороження платежів до кінця десятиліття, що дозволить істотно знизити навантаження на державний бюджет. Про це повідомляє Міністерство фінансів України 17 квітня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Продовження попередніх угод

Офіційний документ підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та уповноважені представники урядів держав-кредиторів. До цієї групи входять Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Канада, Японія, Нідерланди, а також Південна Корея. Новий договір є логічним продовженням попередніх ініціатив із фінансової підтримки України, які були закріплені аналогічними домовленостями у 2022 та 2023 роках.

Умови та графік погашення

Згідно з підписаним Меморандумом, усі платежі за державним боргом, які країна мала б розпочати обслуговувати з лютого 2026 року, офіційно відтерміновані до кінця лютого 2030 року. Зазначається, що такі часові рамки повністю узгоджені з новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Погашення відкладених зобов'язань розпочнеться лише після завершення пільгового періоду — виплати здійснюватимуться рівними траншами кожні пів року протягом 2035−2039 років. Крім того, в угоді прописана капіталізація відсотків. Це фінансовий механізм, за якого несплачені протягом пільгового періоду відсотки додаються до загальної основної суми боргу, на яку згодом нараховуватимуться нові відсотки.

Обсяги державного боргу України

Затримка з виплатами офіційним кредиторам відбувається на тлі рекордного зростання загальних боргових зобов'язань країни. Згідно з даними Міністерства фінансів станом на початок 2026 року, сукупний державний та гарантований державою борг України перевищив позначку у 213 мільярдів доларів (понад 9 трильйонів гривень), збільшившись майже на 30% протягом минулого року. Цей показник сягнув близько 98,4% від прогнозованого валового внутрішнього продукту (ВВП) країни. Приблизно 75% від загальної суми становить зовнішній борг, основна частина якого сформована за рахунок довгострокового пільгового макрофінансового кредитування з боку Європейського Союзу (майже 40% загального портфеля).

Чому це важливо

Відтермінування боргових виплат дозволяє українському уряду уникнути технічного дефолту — стану, коли держава фізично не здатна розраховуватися за своїми зовнішніми фінансовими зобов'язаннями. Укладена угода фактично залишає мільярди доларів всередині країни просто зараз. Це дає змогу оперативно фінансувати критичні оборонні та соціальні видатки без потреби здійснювати емісію (друк) незабезпеченої гривні, що могло б спровокувати гіперінфляцію. Перенесення початку виплат на 2030 рік дає українській економіці необхідний резерв часу для стабілізації перед тим, як держава знову повернеться до повноцінного обслуговування зовнішніх боргів.