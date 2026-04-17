Іран повністю розблокував Ормузьку протоку для комерційних суден

Ісламська Республіка Іран оголосила про повне відновлення транзиту для торговельного флоту через стратегічно важливу Ормузьку протоку. Відкриття судноплавного маршруту є масштабним кроком до послаблення військового конфлікту зі Сполученими Штатами та Ізраїлем, який раніше спричинив різкий стрибок світових цін на енергоносії. Про це повідомляє Bloomberg 17 квітня.

Офіційна заява та умови транзиту

Рішення про розблокування транспортної артерії безпосередньо пов'язане з дипломатичними домовленостями щодо тимчасового припинення бойових дій. У своїй заяві в соціальній мережі X міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зазначив: «Відповідно до припинення вогню в Лівані, прохід для всіх комерційних суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на весь період перемир'я, що залишився». Він також наголосив, що рух кораблів має здійснюватися виключно за узгодженим маршрутом, про який іранська влада повідомляла раніше.

Дипломатичні зусилля США

Ключовим фактором, який дозволив знизити напруженість у відносинах з Тегераном і розблокувати морські шляхи, стало втручання американської адміністрації. Увечері в четвер президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про встановлення 10-денного режиму припинення вогню між Ліваном та Ізраїлем. Саме ця ініціатива створила необхідні умови для послаблення торговельної блокади в регіоні.