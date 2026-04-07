7 квітня 2026, 20:00

Головне за вівторок: запас валюти в НБУ зменшився, військовий збір збиратимуть після війни

Головні новини за вівторок, 7 квітня.

Валютні резерви НБУ за березень схудли на 5%

Міжнародні резерви України за попередніми даними у березні скоротилися на 5% і становлять 51,99 млрд доларів США. Попри регулярні мільярдні транші від західних кредиторів, Національний банк змушений агресивно продавати накопичену валюту для штучного підтримання курсу гривні, спалюючи запаси швидше, ніж вони поповнюються.

Україна на крок до SEPA: Комітет схвалив законопроєкт, що відкриває доступ до рахунків

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав доопрацьований урядовий проєкт закону № 14327 щодо приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Валютні гойдалки березня: гривня просіла щодо долара, але відіграла позиції до євро

У березні 2026 року український валютний ринок відчув вплив глобальних фінансових трендів. Гривня дещо послабилася до долара, проте показала стійкість щодо євро, зберігаючи стабільність готівкового ринку.

Військовий збір продовжили на 3 роки після завершення війни: Рада ухвалила закон

7 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 15110 про продовження дії військового збору на три роки після завершення війни, що є структурним маяком нової програми фінансування з МВФ.

Рада дала добро на стягування в рахунок погашення боргу єдиного житла боржника, але з обмеженнями

7 квітня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт № 14005 «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію».

Глава МВФ: Усі дороги ведуть до зростання цін та уповільнення економіки

Війна на Близькому Сході призведе до зростання інфляції та уповільнення глобального економічного зростання. Про це заявила в понеділок, 6 квітня, голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

Ціни на АЗС 7 квітня: дизель подолав психологічну позначку у 90 гривень

Ситуація на українських АЗС продовжує загострюватися. Вартість усіх видів пального знову пішла вгору, а дизельне пальне встановило черговий антирекорд, перетнувши критичну для ринку межу.

