У четвер, 11 червня, в Україні зафіксовано зниження середньої вартості більшості видів автомобільного пального. Ціни на заправках продемонстрували спадний тренд, за винятком бензину А-92, який мінімально подорожчав. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
11 червня 2026, 17:53
Пальне на АЗС помітно подешевшало: скільки коштують бензин, дизель і автогаз 11 червня
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Середні ціни на пальне станом на 11 червня
Динаміка зміни вартості пального за останню добу виглядає наступним чином:
- Бензин А-95 преміум пошевшав на 56 копійок до 78,75 грн/л.
- Бензин А-95 скинув у ціні 12 копійок, зупинившись на позначці 75,22 грн/л.
- Бензин А-92 подорожчав на 3 копійки до 69,71 грн/л.
- Дизельне пальне подешевшало на 60 копійок до 82,87 грн.
- Автогаз подешевшав на 51 копійку до 44,79 грн/л.
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
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