Пальне на АЗС помітно подешевшало: скільки коштують бензин, дизель і автогаз 11 червня

У четвер, 11 червня, в Україні зафіксовано зниження середньої вартості більшості видів автомобільного пального. Ціни на заправках продемонстрували спадний тренд, за винятком бензину А-92, який мінімально подорожчав. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».