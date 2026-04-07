Рада дала добро на стягування в рахунок погашення боргу єдиного житла боржника, але з обмеженнями

7 квітня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт № 14005 «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію». Про це йдеться на сайті Парламенту.

Про що йде мова в законопроєкті

Згідно із пояснювальною запискою, закон передбачає цифровізацію окремих етапів виконавчого провадження, а також оптимізацію його стадій і строків виконання.

Мета документа — заборонити боржникам продаж рухомого та нерухомого майна до погашення боргу.

Передбачається, що стягувач боргу зможе швидше отримати інформацію та накласти арешт на майно боржника. Таким чином, боржник не зможе його продати або переписати на іншу людину, поки не розрахується.

Що впроваджує закон:

розширити можливості автоматизованої системи виконавчого провадження, зокрема для інтеграції з деякими структурами (державні органи, банки, фінансові установи та небанківські надавачі платіжних послуг);

впровадити взаємодію Єдиного реєстру боржників з іншими державними реєстрами;

встановити, що під час звернення особи щодо відчуження або застави майна боржника наявність його даних у Єдиному реєстрі буде підставою для відмови у таких діях (крім випадків, передбачених законом).

Народний депутат Ігор Фріс уточнив, що закон дозволяє стягувати в рахунок погашення боргу єдине житло боржника, але щодо цього передбачено два обмеження:

забороняється звернення стягнення на єдине житло військовослужбовців під час воєнного стану та протягом року після його завершення;

забороняється звертати стягнення на єдине житло боржника, якщо сума боргу не перевищує 432 тисячі грн (50 мінімальних заробітних плат);

Він додав, що закон також передбачає зняття всіх арештів за комунальні борги на територіях бойових дій і тимчасово окупованих територіях.