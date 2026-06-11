Фонд гарантування вкладів перерахував до держбюджету 5,3 млрд грн

За результатами 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб перерахував до державного бюджету 5,3 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні ФГВФО.

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Звідки надходять кошти

Основними джерелами надходжень до Фонду є регулярні внески банків-учасників системи гарантування, доходи від інвестування коштів у державні цінні папери та надходження від управління і продажу активів банків, що ліквідуються.

Нагадаємо

Минулого року — за підсумками 2024-го — Фонд спрямував до державної скарбниці 7,9 млрд грн.

Як відомо, під час системної банківської кризи 2014−17 років Національний банк визнав неплатоспроможними 94 банки. Тобто більше половини всієї банківської системи. Тоді Фонд для здійснення відшкодування гарантованих вкладів звернувся по додаткове фінансування до Держави.

Завдяки такому рішенню вкладникам неплатоспроможних банків було своєчасно виплачено близько 90 млрд грн.

Державні кошти залучались в обмін на векселі, випущені Фондом, на 60 млрд грн. До 2022 року Фонд погасив зобов’язання на майже 22 млрд грн, у тому числі 8 млрд грн нарахованих відсотків.