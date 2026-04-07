Ситуація на українських АЗС продовжує загострюватися. Вартість усіх видів пального знову пішла вгору, а дизельне пальне встановило черговий антирекорд, перетнувши критичну для ринку межу. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
7 квітня 2026, 14:55
Ціни на АЗС 7 квітня: дизель подолав психологічну позначку у 90 гривень
Актуальні ціни на АЗС
- Дизельне пальне — головний маркер вартості логістики та аграрних робіт подолав черговий бар'єр, додавши 42 копійки. Тепер середня ціна літра дизелю становить 90,12 грн.
- Бензин А-95 преміум залишається найдорожчим видом бензину, продемонструвавши приріст на 15 копійок. Поточна вартість закріпилася на позначці 76,94 грн/л.
- Бензин А-95 подорожчав на 13 копійок до позначки у 73,07 грн/л.
- Автогаз продовжує впевнене зростання — плюс 14 копійок, що зафіксувало ціну на рівні 48,98 грн.
- Бензин А-92 демонструє найменшу динаміку зростання (+6 копійок), його середня вартість наразі становить 67,30 грн/л.
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
