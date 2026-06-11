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11 червня 2026, 17:16

«Укрзалізниця» хоче підняти тарифи на 45% — металурги погрожують звільненнями

«Укрзалізниця» добивається підвищення тарифів на вантажні перевезення щонайменше на 45%. Генеральний директор компанії Олександр Перцовський пояснив це просто: залізниця більше не може субсидіювати інші галузі економіки і мусить покривати власні збитки та реструктурувати борги. Але галузь, яка постраждає першою, вже б'є на сполох. Про цей конфлікт розповів Reuters.

«Укрзалізниця» добивається підвищення тарифів на вантажні перевезення щонайменше на 45%.

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Позиція «Укрзалізниці»

Залізниця наполягає: тарифи не переглядалися роками, а війна різко збільшила витрати на відновлення інфраструктури після ракетних ударів. За словами Перцовського, компанія утримує розгалужену мережу та великий персонал, які розраховані на довоєнні обсяги перевезень.

Фактично вантажні клієнти досі дотували пасажирські перевезення та структурні проблеми галузі. УЗ вважає, що це несправедливо і що за її рахунок проблеми інших галузей вирішуватися не будуть.

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Позиція металургів

Профспілкове об'єднання «УкрМеталургПром» відповіло відкритим листом. Президент організації Олександр Каленков зазначив, що сталеливарна галузь і так несе збитки: 28 млрд грн ($632 млн) за останній період. Частина підприємств вже зупинена, решта працює на зниженій потужності.

«Будь-яке подальше збільшення транспортних витрат може стати вирішальним фактором, який підштовхне ряд підприємств від часткової роботи до повного закриття», — написав Каленков.

За його оцінкою, підвищення тарифів загрожує звільненням 300 000 робітникам і може призвести до падіння ВВП.

Дилема без простого виходу

В основі конфлікту — різке скорочення вантажної бази. Обсяги залізничних перевезень впали з 314 млн тонн у 2021 році до 160 млн тонн у 2026-му. Половина цього спаду припадає на наслідки окупації територій і втрати промислових активів, решта — падіння експорту в умовах економічної кризи.

Тобто залізниця обслуговує вдвічі менше вантажів, але утримує інфраструктуру, розраховану на довоєнні масштаби. Звідси й збитки. Але якщо підняти тарифи, щоб ці збитки покрити, — під удар потрапляють саме ті промислові клієнти, які залишилися і які утримують залізницю на плаву.

Каленков, зі свого боку, прямо зазначає: підвищення тарифів підірве конкурентоспроможність українських експортерів саме тоді, коли країні вкрай потрібно зберегти промислове виробництво, робочі місця та валютні надходження.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
11 червня 2026, 18:13
#
Ніяке промислове виробництво країні не потрібне, не розказуй казки. Депутати і хазяїн голосують за війну, а не за промисловість. Закривайтеся, звільняєтесь, для чого нам ті совкові заводи, всі можуть бути айтішниками, блогерами, онліфаншами і тіктокшами!
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0
R S
R S
11 червня 2026, 18:19
#
…залізниця більше не може субсидіювати інші галузі економіки і мусить покривати власні збитки та реструктурувати борги.

Всё время, сколько существует УЗ, столько и слышно про «…залізниця більше не може субсидіювати інші галузі економіки…» Вечный плач от топ-менеджеров, что не хватает «грошей на роскішне життя».

Может, надо начать искать резервы внутри компании — умерить свои конские аппетиты по зарплатам топ- и другого менеджмента; избавиться от неэффективных и дублирующих функций в структуре компании; наконец-то решить вопрос с воровством; навести порядок в департаменте закупок (там все сидят на откатах) и т. д. и т. п.

Но проще продавить решение о повышении тарифов, чем вычищать собственные «авгиевы конюшни».
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