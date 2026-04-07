7 квітня 2026, 8:22

Глава МВФ: Усі дороги ведуть до зростання цін та уповільнення економіки

Війна на Близькому Сході призведе до зростання інфляції та уповільнення глобального економічного зростання. Про це заявила в понеділок, 6 квітня, голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва в інтерв'ю агентству Reuters напередодні нового прогнозу світової економіки, який фонд планує опублікувати наступного тижня.

Фото: Крісталіна Георгієва

Скорочення світового постачання нафти на 13%

За словами глави МВФ, війна на Близькому Сході викликала «найсильніший в історії збій у глобальних постачаннях енергоносіїв» через фактичне блокування Іраном Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світових постачань нафти та газу. Конфлікт між Ізраїлем, США та Іраном, що триває більше місяця, вже скоротив світові постачання нафти на 13%, додала вона.

Навіть якщо цей конфлікт буде швидко врегульований, МВФ має намір знизити свій прогноз економічного зростання та підвищити прогноз інфляції, зазначила Георгієва.

Усі дороги ведуть до зростання цін

За словами Георгієвої, якби війни на Близькому Сході не було, прогноз МВФ на зростання глобальної економіки становив би 3,3 відсотка у 2026 році та 3,2 відсотка у 2027 році. Натомість усі дороги тепер ведуть до зростання цін та уповільнення економіки, наголосила Георгієва.

Глава МВФ також зазначила, що найсильніше від війни страждають бідні країни, які не мають енергетичних резервів та бюджетних можливостей для допомоги населенню. Це, у свою чергу, підвищує ризик соціально-політичних потрясінь, вважає Георгієва.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
