Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВхідРеєстрація
31 березня 2026, 20:00

Головне за вівторок: борг зменшився, IPO держкомпаній, зрив маяків МВФ

Головні фінансові новини за вівторок, 31 березня.

Головні фінансові новини за вівторок, 31 березня.

Державний борг України у лютому скоротився на 1,4 мільярда гривень

За підсумками лютого 2026 року сукупний державний та гарантований державою борг України продемонстрував тенденцію до зниження, що стало результатом планових погашень та валютних переоцінок.

В Україні зросла середня зарплата: кому платять найбільше

Середня заробітна плата в Україні у лютому становила 28 321 грн — це на 1,2% більше, ніж у січні 2026 року.

Кредит на 90 млрд євро під загрозою: Каллас зробила невтішну заяву

Європейський Союз наразі не може гарантувати виділення критично важливого кредиту для України у розмірі 90 млрд євро. Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас під час спілкування з журналістами.

Уряд обіцяє провести IPO держкомпаній у 2026 році

Уряд України розробляє механізми часткової приватизації стратегічних державних компаній, розраховуючи залучити капітал через випуск акцій та продаж міноритарних пакетів. За попереднім планом, перші підприємства спробують вивести на ринок вже у 2026 році, жорстко зберігши за державою статус мажоритарного власника.

Google: квантовим комп'ютерам знадобиться у 20 разів менше ресурсів для зламу мережі біткоїна

Дослідники Google Research опублікували оновлені розрахунки, згідно з якими майбутні квантові комп'ютери зможуть зламати криптовалюти швидше, ніж передбачалося раніше. Необхідні ресурси для атаки квантовим комп'ютером скоротилися приблизно в 20 разів, що робить реальними так звані атаки на активні транзакції, які ще перебувають у мемпулі.

Україна зірвала всі маяки нової програми МВФ у першому кварталі

Уряд та парламент України не змогли вчасно виконати жодного з трьох ключових структурних маяків, запланованих на перший квартал 2026 року в рамках нової програми розширеного фінансування (EFF) від Міжнародного валютного фонду. Основною причиною зриву домовленостей стали відмова депутатів голосувати за непопулярні податкові ініціативи та політичне зволікання Кабміну з кадровими призначеннями.

Ціни на пальне 31 березня: дизель та автогаз дорожчають, бензини демонструють стабільність

Завершення березня на українському паливному ринку відзначилося незначним підвищенням вартості дизельного пального та автомобільного газу. Водночас ціни на популярні марки бензину залишилися практично незмінними, продемонструвавши лише символічне зниження на кілька копійок.

НБУ готує нові правила доступу до банківської таємниці

Національний банк України розробив законопроєкт, який суттєво змінить порядок розкриття банківської таємниці українськими судами. Ініціатива передбачає встановлення специфічних обмежень на доступ до конфіденційної фінансової інформації.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами