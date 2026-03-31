Головне за вівторок: борг зменшився, IPO держкомпаній, зрив маяків МВФ

Державний борг України у лютому скоротився на 1,4 мільярда гривень

За підсумками лютого 2026 року сукупний державний та гарантований державою борг України продемонстрував тенденцію до зниження, що стало результатом планових погашень та валютних переоцінок.

В Україні зросла середня зарплата: кому платять найбільше

Середня заробітна плата в Україні у лютому становила 28 321 грн — це на 1,2% більше, ніж у січні 2026 року.

Кредит на 90 млрд євро під загрозою: Каллас зробила невтішну заяву

Європейський Союз наразі не може гарантувати виділення критично важливого кредиту для України у розмірі 90 млрд євро. Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас під час спілкування з журналістами.

Уряд обіцяє провести IPO держкомпаній у 2026 році

Уряд України розробляє механізми часткової приватизації стратегічних державних компаній, розраховуючи залучити капітал через випуск акцій та продаж міноритарних пакетів. За попереднім планом, перші підприємства спробують вивести на ринок вже у 2026 році, жорстко зберігши за державою статус мажоритарного власника. Google: квантовим комп'ютерам знадобиться у 20 разів менше ресурсів для зламу мережі біткоїна Дослідники Google Research опублікували оновлені розрахунки, згідно з якими майбутні квантові комп'ютери зможуть зламати криптовалюти швидше, ніж передбачалося раніше. Необхідні ресурси для атаки квантовим комп'ютером скоротилися приблизно в 20 разів, що робить реальними так звані атаки на активні транзакції, які ще перебувають у мемпулі. Україна зірвала всі маяки нової програми МВФ у першому кварталі Уряд та парламент України не змогли вчасно виконати жодного з трьох ключових структурних маяків, запланованих на перший квартал 2026 року в рамках нової програми розширеного фінансування (EFF) від Міжнародного валютного фонду. Основною причиною зриву домовленостей стали відмова депутатів голосувати за непопулярні податкові ініціативи та політичне зволікання Кабміну з кадровими призначеннями.

Ціни на пальне 31 березня: дизель та автогаз дорожчають, бензини демонструють стабільність