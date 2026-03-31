Уряд обіцяє провести IPO держкомпаній у 2026 році

Уряд України розробляє механізми часткової приватизації стратегічних державних компаній, розраховуючи залучити капітал через випуск акцій та продаж міноритарних пакетів. За попереднім планом, перші підприємства спробують вивести на ринок вже у 2026 році, жорстко зберігши за державою статус мажоритарного власника. Про це повідомила заступниця міністра економіки Дарія Марчак в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Як держава планує продавати активи

За словами Марчак, йдеться про об'єкти, де держава твердо має намір залишити за собою контрольний пакет акцій. Коментуючи ймовірну приватизацію таких гігантів, як державні банки, компанії «Укрнафта» та «Енергоатом», посадовиця зазначила, що наразі відомство лише формує базове бачення процедури та підбирає інструменти для реалізації цієї ідеї. Основне завдання чиновників зводиться до того, щоб процеси управління власністю та реалізація цінних паперів врешті-решт конвертувалися в додаткову вартість для держбюджету.

Від класичного IPO до закритих угод

Серед механізмів продажу чиновники розглядають як традиційні аукціони, так і первинне публічне розміщення акцій (IPO) або ж private placement — закритий розпродаж часток заздалегідь визначеному пулу інвесторів без виходу на відкриту біржу.

Крім того, на рівні обговорень фігурують ідеї запровадження спеціальних інвестиційних рахунків та проведення так званого «народного IPO», що передбачає реалізацію невеликих пакетів акцій рядовим громадянам. Марчак декларує, що мета цих кроків — перетворити державні компанії на основу для створення повноцінного ринку капіталів в Україні, сприяти появі нових інструментів та залучити іноземні кошти. Урядовиця також не виключає в майбутньому створення структури, подібної до суверенного фонду, хоча й визнає, що всі ці ініціативи є лише фінальним етапом у довгому ланцюгу трансформації управління держвласністю.

Розпродаж «Приватбанку» через «Дію» та частка «Енергоатому»

Заяви про «народне IPO» вже мають цілком конкретні обриси в урядових планах на 2026 рік. Як стало відомо з робочих документів Кабміну, першим пілотним проєктом такого формату має стати продаж 7% акцій державного Приватбанку. Держава планує реалізувати понад 51,5 млн акцій за стартовою ціною 300 грн за штуку, розраховуючи зібрати близько 18 млрд гривень. Торги хочуть провести через застосунок «Дія» ексклюзивно для фізичних осіб — громадян України, з жорстким лімітом інвестицій до 400 тисяч гривень в одні руки. Паралельно очільник Міністерства економіки Олексій Соболєв раніше заявляв про готовність продати 25% акцій НАЕК «Енергоатом» на міжнародних ринках (SPO), що об'єктивно потребуватиме прямого залучення європейських фінансових інституцій.

Що стоїть за заявою

Наміри уряду влаштувати розпродаж міноритарних часток державних монополій під гучною вивіскою IPO виглядають радше як спроба терміново перекрити бюджетні дірки, ніж як продумана стратегія розвитку фондового ринку. Продаж невеликих пакетів без передачі реального управлінського контролю навряд чи приверне серйозних інституційних інвесторів, оскільки мажоритарним власником із правом вето залишатиметься неповороткий державний апарат.