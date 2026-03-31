31 березня 2026, 14:58

Державний борг України у лютому скоротився на 1,4 мільярда гривень

За підсумками лютого 2026 року сукупний державний та гарантований державою борг України продемонстрував тенденцію до зниження, що стало результатом планових погашень та валютних переоцінок. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансіу.

Станом на 28 лютого 2026 року державний і гарантований державою борг України становив 9 211,2 млрд грн, або $213,18 млрд, зокрема:

  • державний зовнішній борг — 6 931,02 млрд грн (75,25%), або $160,41 млрд;
  • державний внутрішній борг — 2 009,62 млрд грн (21,82%), або $46,1 млрд;
  • гарантований державою борг — 270,55 млрд грн (2,94%), або $6,26 млрд.

У лютому 2026 року державний і гарантований державою борг України зменшився на 1,41 млрд грн, при цьому в доларовому еквіваленті на $1,8 млрд. Зокрема, державний зовнішній борг скоротився на 10,08 млрд грн ($1,6 млрд) — до 6 931,02 млрд грн ($160,4 млрд), державний внутрішній борг зріс на 16,97 млрд грн і станом на 28 лютого становив 2 009,62 млрд гривень ($46,5 млрд).

Гарантований державою борг у лютому зменшився на 8,29 млрд грн, а саме:

  • гарантований зовнішній борг зменшився на 8,25 млрд грн — до 207,87 млрд грн;
  • гарантований внутрішній борг зменшився на 0,04 млрд грн — до 62,68 млрд грн.

«Скорочення державного та гарантованого державою боргу в лютому відбулось внаслідок погашення боргових зобов'язань за кредитами країн-партнерів та переоцінки валютних зобов’язань через зміну обмінних курсів станом на кінець місяця порівняно з попереднім періодом», — йдеться у повідомленні.

Хто кредитує Україну

У структурі кредиторів державного боргу переважають пільгові позики, отримані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав — 65,6%, частка державних цінних паперів, розміщених на внутрішньому ринку, становить 21,8%, на зовнішньому ринку — 9,2%, а позики від комерційних банків та інших фінансових установ — близько 3,4%.

Якість боргового портфеля

Станом на 28 лютого 2026 року середньозважена ставка державного боргу становила 4,53% проти 4,51% у січні 2026 року та 6,2% у лютому 2025 року. Водночас середньозважений строк до погашення становив 13,23 року проти 13,39 року в січні 2026 року та 11,7 року в лютому 2025 року.

Таким чином, у річному вимірі борговий портфель став дешевшим і довшим за строками погашення, що зменшує вартість його обслуговування та знижує ризики рефінансування у середньостроковій перспективі.

У валютній структурі державного і гарантованого державою боргу найбільша частка припадає на євро — 44,9%, далі — долар США (22,5%) і гривня (20,1%). Частки спеціальних прав запозичення (СПЗ) та інших валют — англійських фунтів стерлінгів, канадських доларів і японських єн — становлять 8,5% та 3,1% відповідно.

У лютому 2026 року Мінфін провів 12 аукціонів із розміщення ОВДП та залучив до державного бюджету 56,7 млрд грн в еквіваленті. Також Міністерство фінансів провело один switch-аукціон на 10 млрд грн, що дозволило зменшити короткострокове навантаження на бюджет та оптимізувати структуру внутрішнього боргу.

За підсумками 2025 року співвідношення державного боргу до ВВП становило 98,15%. Без урахування кредитів ERA та боргу перед рф цей показник становив 86,3% ВВП.

Роман Мирончук
