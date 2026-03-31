Середня заробітна плата в Україні у лютому становила 28 321 грн — це на 1,2% більше, ніж у січні 2026 року. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики.
31 березня 2026, 8:01
В Україні зросла середня зарплата: кому платять найбільше
Географічний розріз: де платять найбільше
Традиційно найвищий рівень доходів зосереджений у столичному регіоні:
- м. Київ: 45 651 грн — абсолютний лідер за рівнем оплати праці.
- Київська область: 29 077 грн — посідає друге місце.
Найскладніша ситуація з рівнем зарплат зафіксована у Кіровоградській (20 083 грн) та Чернівецькій (20 460 грн) областях.
Кому платять найбільше
Прірва між найбільш та найменш оплачуваними професіями залишається суттєвою. Сектор IT та телекомунікацій утримує першість із середнім показником 78 941 грн.
Найнижчий рівень оплати праці зафіксовано у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку — 18 681 грн.
Заборгованість
Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 березня 2026 року становить 3,5 млн грн.
Джерело: Мінфін
Коментарі - 6
Це не зросла, а проіндексували по інфляції, бо курс євро та долара змінився, в Україні зарплати більшості як правило саме індексують, а не піднімають, тому в гривні «приріст» є, але якщо перерахувати за курсом долара/євро зп котра була до такого «зростання» в гривні, то може виявитися, що ви ще й в мінусі в реальний грошах (твердій валюті), тому гривня це фантики, бо в магазинах багато чого прив`язано до валюти, навіть те що «виробляється» в Україні, теж прив`язано до імпортної сировини, вартості електроенергії, імпортного обладнання, вартості пального і багато чого іншого, що імпортується.
2) Зросла — це зросла, а проіндексували — це не зростання, а індексація, не треба плутати поняття, якщо не розбираєшся в тому, про що говориш.
3) Ти отримував 20к грн, тобі «підняли» (проіндексували) зп на 10%, тепер ти отримуєш 22к грн. Тільки раніше твої 20к — це було 440 євро, а тепер це 392 євро. В цей же час вартість продуктів в магазині, послуг, підписок і всього іншого «чомусь неочікувано для тебе» теж зросла, хмм, і вже виходить що твого «зростання» зп чомусь не вистачає, ба більше, тепер ти сплачуєш за те ж саме ще більше ніж раніше.
Тому що в Україні багато компонентів імпортних, вони номіновані у валюті і прив`язані до курсу євро/долара, це стосується всього, від нафти і будівельних матеріалів, до обладнання і софту, а також сировини для виробництва «української» продукції.
Тому тому треба дивитися на всі ці «зростання» зарплати по курсу валюти, якщо раніше в тебе було 20к (440 євро), а зараз 22к (390 євро), то в тебе зарплата не зросла, тобі її проіндексували. Бо купити на неї більше ти не можеш.
Але якщо тобі подобається «думати», що тобі «підняли» зарплату — на здоров`я, мені ж не шкода, тільки от в магазині ти собі більше всього в кошик не покладеш, просто пам`ятай про це. Я розумію, що не хочеться сидіти і рахувати, бо математика це може бути для когось складно, тоді простіше не заморочуйся цим всім і живи потужними новинами про те, як тобі потужно «піднімають» зарплату :)
Тільки якщо змішувати з іншими металами, бо золото занадто м`яке для таких дій
«А фиатная гадость не подтвержденная ничем, вместе с криптовалютами — хуже любого физического актива»
І так, і ні, акції теж не фізичний актив, кожен купує те, в чому бачить перспективу, крипта підтверджена вкладеними в неї коштами і електроенергією витраченою на її здобуття, фіатні валюти — теж все відносно, якщо брати гривню, франк, фунт, євро. долар, єну, то зрозуміло що в цьому переліку буде надійніше. Просто неіснує якогось ультра активу, котрий на мільярд відсотків краще за всі інші, тому всі і мають різні портфелі активів, бо кожен в щось вірить. Фіат просто найліквідніший, крипта — єдиний актив котрий здатен долати інфляцію реально, нерухомість дає надійність і можливість проживати там економлячи на оренді, ну і так далі, в кожного актива є плюси і мінуси, тому не існує виключного активу.
«И это вы еще забыли про инфляцию т.н. «твёрдой валюты»»
Думаю там все сказано вірно і основна думка була в тому, що в порівнянні з гривнею, інфляція у валюті буде завжди набагато нижче, тому навіть з перерахунками на індекси інфляції, навіть якщо тупо купувати валюту, то все одно щось на курсі заробляєш, ну інакше не було трейдерів на форексі, котрі торгують валютами і заробляють на різниці курсів, просто якщо брати акції і валюти, то ясно що акції дадуть більше прибутку, тому все відносно.