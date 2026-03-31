Кредит на 90 млрд євро під загрозою: Каллас зробила невтішну заяву

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
31 березня 2026, 16:49

Кредит на 90 млрд євро під загрозою: Каллас зробила невтішну заяву

Європейський Союз наразі не може гарантувати виділення критично важливого кредиту для України у розмірі 90 млрд євро. Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас під час спілкування з журналістами, повідомляє РБК-Україна.

Фото: Кая Каллас

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Позиція Брюсселя

Каллас визнала, що консенсусу щодо українського кредиту досі не досягнуто.

«Роботи з подолання перешкод тривають, але, на жаль, сьогодні я не можу повідомити хороших новин. Ми сподіваємося, що рішення буде ухвалено до наступного засідання Європейської ради», — сказала вона.

Глава дипломатії ЄС зазначила, що наразі існують певні складнощі, які гальмують затвердження 20-го пакета санкцій проти рф та затримують надання Україні кредитної допомоги.

Заява Сибіги

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга був менш дипломатичним у висловлюваннях і прямо назвав причину гальмування процесу. За його словами, Угорщина зловживає своїм статусом у ЄС та НАТО, взявши у заручники всю європейську політику єдності.

Київ сподівається, що партнери знайдуть механізми для подолання цієї «штучно створеної перепони».

Нафтовий шантаж Орбана

Причиною чергового демаршу Будапешта стала ситуація навколо нафтопроводу «Дружба». Після того як російські удари вивели трубопровід з ладу, Угорщина перейшла до прямого шантажу.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина не погодить виділення коштів, доки Україна не відремонтує нафтопровід. Ключова вимога Будапешта — відновлення стабільного постачання російської нафти до угорських НПЗ.

Таким чином, енергетичні інтереси Угорщини та її зв'язки з агресором стали перешкодою для надання Україні фінансової «подушки», яка має забезпечити стабільність економіки у 2026 році.

Автор:
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментувати

Коментарі - 2

+
+22
korvin29
korvin29
31 березня 2026, 17:10
#
Деньги дадут, в противном случае закончится война, чего ЕС допустить не может.
+
+15
Ираида Крылова
Ираида Крылова
31 березня 2026, 18:06
#
Им легче *** нас, украинцев, чем дать деньги. Пожили бы сами под бомбежками и в разрушенных зданиях без света, воды и отопления.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Solnce86 и 17 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами