Кредит на 90 млрд євро під загрозою: Каллас зробила невтішну заяву

Європейський Союз наразі не може гарантувати виділення критично важливого кредиту для України у розмірі 90 млрд євро . Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас під час спілкування з журналістами, повідомляє РБК-Україна.

Позиція Брюсселя

Каллас визнала, що консенсусу щодо українського кредиту досі не досягнуто.

«Роботи з подолання перешкод тривають, але, на жаль, сьогодні я не можу повідомити хороших новин. Ми сподіваємося, що рішення буде ухвалено до наступного засідання Європейської ради», — сказала вона.

Глава дипломатії ЄС зазначила, що наразі існують певні складнощі, які гальмують затвердження 20-го пакета санкцій проти рф та затримують надання Україні кредитної допомоги.

Заява Сибіги

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга був менш дипломатичним у висловлюваннях і прямо назвав причину гальмування процесу. За його словами, Угорщина зловживає своїм статусом у ЄС та НАТО, взявши у заручники всю європейську політику єдності.

Київ сподівається, що партнери знайдуть механізми для подолання цієї «штучно створеної перепони».

Нафтовий шантаж Орбана

Причиною чергового демаршу Будапешта стала ситуація навколо нафтопроводу «Дружба». Після того як російські удари вивели трубопровід з ладу, Угорщина перейшла до прямого шантажу.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина не погодить виділення коштів, доки Україна не відремонтує нафтопровід. Ключова вимога Будапешта — відновлення стабільного постачання російської нафти до угорських НПЗ.

Таким чином, енергетичні інтереси Угорщини та її зв'язки з агресором стали перешкодою для надання Україні фінансової «подушки», яка має забезпечити стабільність економіки у 2026 році.