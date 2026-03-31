Завершення березня на українському паливному ринку відзначилося незначним підвищенням вартості дизельного пального та автомобільного газу. Водночас ціни на популярні марки бензину залишилися практично незмінними, продемонструвавши лише символічне зниження на кілька копійок. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
31 березня 2026, 16:01
Ціни на пальне 31 березня: дизель та автогаз дорожчають, бензини демонструють стабільність
Ситуація на АЗС станом на сьогодні:
- Дизельне пальне залишається найдорожчим ресурсом на ринку. Його середня вартість зросла на 16 копійок і наразі становить 85,39 грн за літр.
- Автомобільний газ подорожчав на 14 копійок — до середньої позначки 46,68 грн за літр.
- Бензин А-95 преміум подешевшав лише на 1 копійку, зафіксувавшись на рівні 75,40 грн за літр.
- Бензин А-95 знизився в ціні на 2 копійки — до 71,71 грн за літр.
- Бензин А-92 зберігає цінову стабільність. Його вартість не змінилася порівняно з попереднім днем і становить 66,56 грн за літр.
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
