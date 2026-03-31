@Google: квантовим комп’ютерам знадобиться у 20 разів менше ресурсів для зламу мережі біткоїна

Дослідники Google Research опублікували оновлені розрахунки, згідно з якими майбутні квантові комп'ютери зможуть зламати криптовалюти швидше, ніж передбачалося раніше. Необхідні ресурси для атаки квантовим комп'ютером скоротилися приблизно в 20 разів, що робить реальними так звані атаки на активні транзакції, які ще перебувають у мемпулі. Про це повідомляє The Block 31 березня.

Загроза стає конкретнішою

Google Research наголошує, що більшість блокчейн-технологій і криптовалют використовують для захисту гаманців і транзакцій 256-бітну задачу дискретного логарифму на еліптичній кривій (ECDLP-256).

Згідно з новітньою науковою статтею команди Google Research, необхідні обчислювальні ресурси квантових комп'ютерів для зламу ECDLP-256 суттєво зменшилися.

Дослідники склали дві останні квантові схеми: одна з 1200 логічних кубітів і 90 мільйонів вентилів Тоффолі, друга — з 1450 логічних кубітів і 70 мільйонів вентилів Тоффолі.

За оцінками команди, такі схеми можна виконати на надпровідниковому кубітному криптографічно релевантному квантовому комп'ютері (CRQC) менш ніж із 500 000 фізичних кубітів протягом декількох хвилин. Це означає скорочення кількості необхідних фізичних кубітів приблизно в 20 разів порівняно з попередніми розрахунками.

Атаки в реальному часі

Скорочений час виконання завдання дозволяє квантовим комп'ютерам проводити атаки в реальному часі — протягом 10-хвилинного інтервалу формування блоку в мережі біткоїна.

Це робить можливими атаки, які спрямовані на активні криптовалютні транзакції, поки вони ще перебувають у мемпулі — черзі неопрацьованих операцій.

«Це вже не просто віддалена загроза для неактивних ключів», — йдеться в науковій статті.

План переходу до 2029 року

Google Research зазначає, що час до появи криптографічно релевантних квантових комп'ютерів все ще перевищує термін, необхідний для переходу блокчейнів на постквантову криптографію (PQC), яка є стійкою до квантових атак. Водночас дослідники додають, що запас часу стає дедалі вужчим.

«Ми закликаємо всі вразливі криптовалютні спільноти негайно приєднатися до міграції на постквантову криптографію», — наголошується в науковій статті.

Google оголосила про план повної міграції на постквантову криптографію до 2029 року та запропонувала іншим учасникам індустрії дотримуватися цього самого графіка.

Квантові обчислення становлять значну загрозу не лише для криптовалют, а й для багатьох інших секторів, побудованих на поточних криптографічних стандартах, включно з національною обороною.

Про нові комп'ютери

Квантові комп'ютери використовують принципи квантової механіки для виконання обчислень набагато швидше за традиційні комп'ютери в певних типах задач, включно зі зламом криптографічних алгоритмів. Постквантова криптографія — це набір криптографічних алгоритмів, розроблених спеціально для протистояння атакам квантових комп'ютерів. Національний інститут стандартів і технологій США (NIST) у 2024 році оприлюднив перші стандарти постквантової криптографії, які мають замінити поточні алгоритми в критично важливих системах.

Чому це важливо

Ці розрахунки змінюють часові рамки потенційної загрози для біткоїна і інших криптовалют з абстрактного майбутнього на конкретний горизонт планування. Якщо квантові комп'ютери справді з'являться протягом наступних років, криптовалютній індустрії доведеться швидко адаптуватися, щоб уникнути масштабних втрат коштів користувачів.

Це також означає, що блокчейн-проєкти, які вже зараз не планують міграцію на постквантову криптографію, ризикують втратити довіру інвесторів і залишитися неконкурентоспроможними.

