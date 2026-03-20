20 березня 2026, 20:00

Головне за тиждень: НБУ зберіг ставку, підвищення податків, лістинг української компанії на Nasdaq

Головні фінансові новини за тиждень, 16−20 березня.

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15%

НБУ відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. Це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики.

Кабмін «продавлює» новий великим податковий закон для розблокування €90 млрд від ЄС

Кабінет Міністрів розпочав другу спробу провести через парламент масштабний податковий законопроєкт, який впроваджує податки на посилки та цифрові платформи, а також зобов'язує чверть мільйона ФОПів сплачувати ПДВ. Ці заходи, що є частиною структурних маяків для розблокування міжнародного фінансування, мають приносити бюджету 60 мільярдів гривень щорічно.

ФРС вдруге поспіль зберегла ставку. Як відреагував ринок

ФРС США зберегла ставку у діапазоні 3,5−3,75%, йдеться у повідомленні на сайті регулятора. Рішення повністю відповідає очікуванням економістів та учасників ринку.

Український стартап Swarmer почав торги на Nasdaq зі стрибком на 520%, але IPO назвали провальним

Розміщення акцій українського розробника військового програмного забезпечення Swarmer на американській біржі Nasdaq відзначилося безпрецедентною спекулятивною волатильністю. Попри те, що на старті торгів компанію оцінили лише у $60 мільйонів, до кінця першого дня її капіталізація перевищила позначку у $380 мільйонів. Експерти вже охрестили цю подію одним із найгірших прикладів проведення IPO в історії фондового ринку США через колосальну помилку в прайсингу.

У лютому валютні депозити населення збільшилися до найвищого рівня майже за 10 років — експерт

Банківський сектор України на початку 2026 року демонструє рекордні показники накопичень. Попри поступове зниження відсоткових ставок, українці активно диверсифікують свої заощадження, оновлюючи багаторічні максимуми як у гривні, так і у валюті.

В Україні починає працювати ще один банк: що відомо

«Юте Банк», створений як перехідний банк Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на базі неплатоспроможного АТ «РВС БАНК», змінив статус перехідного та виходить на банківський ринок України.

Зруйнована генерація та дефіцит валюти обвалили реальний ВВП України на 1,5% — ІЕД

Українська економіка знову опинилася в зоні рецесії під тиском руйнувань інфраструктури, жорсткого енергетичного дефіциту та стрімкого зростання імпорту. Реальний сектор скорочується, торговельний дисбаланс поглиблюється, а фінансова стабільність дедалі більше залежить від кредитних траншів та виконання непопулярних фіскальних зобов'язань перед міжнародними партнерами.

Історичний крок для Волл-стріт: SEC дозволила торгівлю токенізованими акціями на Nasdaq

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) ухвалила революційне рішення, яке відкриває нову главу в історії світових фінансів. 18 березня регулятор офіційно затвердив зміни до правил біржі Nasdaq, дозволивши торгівлю цінними паперами у формі цифрових токенів.

