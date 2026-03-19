НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15%

Правління Національного банку ухвалило рішення про збереження облікової ставки на рівні 15% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики, 19 березня.

Рішення правління

«Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. НБУ відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. Це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення — буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів», — зазначив Пишиний.

Нагадаємо

29 січня 2026 року правління НБУ ухвалило рішення про зниження облікової ставки на 0,5 п.п до 15% річних.

Що означає зміна ставки

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і депозити в нацвалюті.