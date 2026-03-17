У лютому валютні депозити населення збільшилися до найвищого рівня майже за 10 років — експерт

Банківський сектор України на початку 2026 року демонструє рекордні показники накопичень. Попри поступове зниження відсоткових ставок, українці активно диверсифікують свої заощадження, оновлюючи багаторічні максимуми як у гривні, так і у валюті. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин проаналізував ключові тренди лютого 2026 року на своїй сторінці у Facebook.

Депозитний бум: гривня та валюта ростуть паралельно

У лютому гривневі депозити населення зросли до нового історичного максимуму — 969,9 млрд грн. За місяць приріст становив 30,3 млрд грн, а річний темп зростання прискорився до +19,9%, що є найвищим показником за останні 21 місяць.

Паралельно валютні депозити населення збільшилися до $11,1 млрд у доларовому еквіваленті — це найвищий рівень майже за десять років — із весни 2015 року.

«Фактично бачимо продовження двох паралельних моделей поведінки населення. Перша — накопичення гривні на рахунках і депозитах завдяки доходам, бюджетним виплатам і відносно високій номінальній ставці. Друга — збереження частини заощаджень у валюті як інструменту захисту від курсових та воєнних ризиків. Саме тому одночасне оновлення максимумів у гривневих і валютних вкладах не виглядає суперечністю — це скоріше ознака диверсифікації», — зазначив експерт.

У корпоративному сегменті ситуація більш стримана. Гривневі кошти бізнесу у лютому дещо знизилися до 1,217 трлн грн, тоді як валютні депозити корпоративного сектору майже не змінилися й становили $10,0 млрд у доларовому еквіваленті. Тобто головний драйвер приросту депозитної бази зараз — саме домогосподарства.

Дохідність: депозити проти ОВДП

Середня ставка за новими гривневими депозитами населення (депозити та залишки на рахунках) в лютому становила 9,9% річних, що на 0,8 в. п. нижче, ніж рік тому. Якщо рахувати лише строкові депозити — то середня ставка тут вище 13,3%. Валютні депозити населення залишаються майже «символічними» за дохідністю — лише 0,9% річних.

Після оподаткування процентного доходу для більшості вкладників за ставкою 18% ПДФО + 5% військового збору, чиста дохідність гривневого депозиту опускається приблизно до 7,6% річних, тобто впритул до річної інфляції в 7,6%, яка була зафіксована у лютому. По строковим депозитам чиста дохідність становить 10,3%. Інакше кажучи, депозит у гривні зараз радше зберігає купівельну спроможність, ніж дає виражений реальний прибуток.

На цьому тлі ОВДП виглядають сильнішими. У лютому середньозважена дохідність гривневих ОВДП на вторинному ринку становила 15,7% річних, що суттєво вище за банківські депозити як до, так і після сплати податків.

«Саме тому інтерес до держпаперів з боку населення зберігатиметься, особливо якщо банки і надалі поступово опускатимуть депозитні ставки», — заявив Шевчишин.

Співвідношення депозитів і кредитів

Якщо брати лише операції резидентів у національній валюті, у банківській системі на кінець лютого було 2,19 трлн грн депозитів проти 0,92 трлн грн кредитів. Різниця становить близько 1,27 трлн грн.

За словами експерта, це дуже великий профіцит ліквідності, який пояснює, чому банки не поспішають агресивно боротися за нові депозити високими ставками. Грошей у системі багато, а якісного попиту на кредит — помітно менше.

«Саме ця диспропорція є однією з ключових характеристик нинішнього банківського ринку України. Ресурсна база зростає швидше, ніж кредитний портфель, а отже, конкуренція між банками за пасиви послабляється. Це залишає фундамент для плавного зниження ставок за депозитами у наступні місяці», — зазначив Шевчишин.

Що далі

За його словами, найближчі місяці, ймовірно, пройдуть під знаком поступового зниження дохідності депозитів. Рішення НБУ знизити облікову ставку до 15%, а також зниження дохідності короткосрокових ОВДП при первинних розміщеннях, вже задає відповідний вектор для всього процентного ринку.

У березні, на фоні зростання цін палива, пришвидшення інфляції та девальвації гривні, НБУ притримає подальше зниження ставки, але це не змінить загальний тренд.

Для вкладників це означає наступне: