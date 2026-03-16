Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
16 березня 2026, 14:17

Перехідний «Юте Банк» виходить на ринок України

«Юте Банк», створений як перехідний банк Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на базі неплатоспроможного АТ «РВС БАНК», змінив статус перехідного та виходить на банківський ринок України. Про це йдеться у повідомленні Фонду.

Що відомо про вихід банку на ринок

Національний банк України підтвердив відповідність банку всім вимогам щодо капіталу та ліквідності. Відповідно Фонд припиняє повноваження свого куратора з «Юте Банку».

«Цей кейс демонструє, що врегулювання банків насамперед є механізмом збереження бізнесу та його подальшого розвитку. Фонд створив новий банк, який продовжить працювати на українському ринку. Це результат системної роботи Фонду та реалізація найкращих підходів до врегулювання неплатоспроможних банків. Приклади врегулювання банків, здійснені Фондом, відповідають директивам ЄС, які ми поступово інтегруємо в українську систему гарантування вкладів», — зауважила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Ольга Білай.

Читайте також: Естонська Iute Group вливає 300 млн грн у збанкрутілий «РВС Банк», щоб закріпити контроль над дешевим активом

Як зазначила Білай, це перший випадок створення перехідного банку в Україні із залученням іноземного інвестора, і третій кейс врегулювання, реалізований під час повномасштабної війни. Вихід нового банку на ринок став можливим завдяки ефективній співпраці Фонду гарантування вкладів, державних інституцій та міжнародного бізнесу, що підтверджує довіру інвесторів до української фінансової системи навіть у складних умовах.

Як працюватиме банк

«Юте банк» працюватиме як цифровий банк, орієнтований передусім на роздрібних клієнтів. Установа надаватиме основні банківські послуги, зокрема депозитні та кредитні продукти, платежі, операції та іноземною валютою.

«Завершення перехідного періоду дозволяє банку розпочати роботу вже як повноцінному учаснику ринку. Ми цінуємо співпрацю з Фондом гарантування вкладів і Національним банком України протягом цього процесу. Нашим найближчим пріоритетом є відновлення банківських послуг для клієнтів. На наступному етапі ми впровадимо цифрові фінансові рішення для наших клієнтів», — зазначив очільник «Юте Банк» Артур Муравицький.

Передісторія

Як писав «Мінфін», 100% акцій, створеного Фондом «Перехідного банку «Юте Банк», 15 січня було продано естонській банківській групі Iute Group AS, яка стала переможцем відкритого конкурсу з виведення АТ «РВС БАНК» з ринку. Серед кількох пропозицій Фонд обрав ту, що відповідала принципу найменших витрат.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 17 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами