19 березня 2026, 8:00

ФРС вдруге поспіль зберегла ставку. Як відреагував ринок

ФРС США зберегла ставку у діапазоні 3,5−3,75%, йдеться у повідомленні на сайті регулятора. Рішення повністю відповідає очікуванням економістів та учасників ринку.

ФРС США зберегла ставку у діапазоні 3,5−3,75%, йдеться у повідомленні на сайті регулятора.
Фото: Джером Пауелл

Яка причина такого рішення

За оцінкою ФРС, економічна активність у США зростає «впевненими темпами», проте приріст робочих місць залишається слабким, а рівень безробіття слабко змінюється в останні місяці. Інфляція залишається «трохи підвищеною», вважає регулятор.

«Невизначеність щодо економічного прогнозу залишається підвищеною. Наслідки подій на Близькому Сході для економіки США незрозумілі», — йдеться у повідомленні Федрезерва.

Лише один член Комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) проголосував проти збереження ставки: Стівен Міран виступив за зниження на чверть процентного пункту. Крістофер Уоллер, який на минулому засіданні у січні разом із Міраном пропонував знизити ставку, цього разу приєднався до більшості.

У січні регулятор також зберіг базову процентну ставку на колишньому рівні після трьох послідовних знижень у 2025 році.

Як відреагував ринок

Індекс широкого ринку акцій США S&P 500 невдовзі після публікації рішення регулятора падав на 0,75%, індекс «блакитних фішок» Dow Jones втрачав 1%, а Nasdaq Composite — 0,8%. Індекс компаній малої капіталізації Russell 2000 опускався на 0,5%.

18 березня основні фондові індекси США знижувалися з початку торгової сесії, у тому числі, на тлі подорожчання нафти, ескалації конфлікту на Близькому Сході, а також перевершили очікування даних щодо оптової інфляції в США.

Прогноз членів FOMC

Медіанний прогноз членів FOMC передбачає одне зниження відсоткових ставок на чверть відсоткового пункту 2026 року і ще одне аналогічне — 2027-го. Ці оцінки не змінилися порівняно з тими, що ФРС давала у грудні 2025 року.

Поєднання жорсткішої інфляції та охолодження економічного зростання в США недостатньо, щоб змусити ФРС підвищити або знизити ставку, але суттєво ускладнює прийняття рішень.

Вимога Трампу

16 березня президент США Дональд Трамп вимагає від Федеральної резервної системи провести «спеціальне засідання» і знизити відсоткові ставки «прямо зараз».

«Який момент кращий для зниження відсоткових ставок, ніж зараз? Навіть третьокласник це знає», — заявив Трамп (цитата з WSJ).

При цьому опитування колишніх співробітників та чиновників Федеральної резервної системи, навпаки, показало зростання серед них підтримки підвищення відсоткових ставок на тлі прискорення інфляції, пов'язаної із конфліктом з Іраном, передає MarketWatch.

Згідно з останнім квартальним опитуванням 28 респондентів, понад 20% з них вважають підвищення ставок доречним уже цього року проти менш ніж 5% у грудні. Частка тих, хто очікує на зниження ставок у 2026 році, серед опитаних скоротилася з 40% у попередньому опитуванні до 30%. При цьому більшість респондентів вважають, що ФРС швидше за все збереже поточну політику без змін цього року.

Роман Мирончук
