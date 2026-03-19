Історичний крок для Волл-стріт: SEC дозволила торгівлю токенізованими акціями на Nasdaq

Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 березня 2026, 12:17

Історичний крок для Волл-стріт: SEC дозволила торгівлю токенізованими акціями на Nasdaq

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) ухвалила революційне рішення, яке відкриває нову главу в історії світових фінансів. 18 березня регулятор офіційно затвердив зміни до правил біржі Nasdaq, дозволивши торгівлю цінними паперами у формі цифрових токенів.

Історичний крок для Волл-стріт: SEC дозволила торгівлю токенізованими акціями на Nasdaq
Це рішення, прийняте в межах заявки під номером SR-NASDAQ-2025−072, вперше в історії США надає традиційній фондовій біржі право повноцінно інтегрувати блокчейн-активи у свою основну торгову інфраструктуру.

Механіка торгів

Згідно з новими правилами, токенізовані акції не будуть відокремлені в окремий сегмент. Навпаки, вони стануть органічною частиною існуючої екосистеми Nasdaq. Ключові принципи роботи нової моделі виглядають наступним чином:

  • Єдиний ринок: токенізовані та звичайні акції будуть торгуватися в одному «біржовому стакані» (книзі ордерів) з ідентичним пріоритетом виконання ордерів.
  • Рівні права: власники цифрових токенів отримують той самий набір прав, що і звичайні акціонери — право на дивіденди, участь у голосуваннях та аналогічні строки розрахунків (за стандартом T+1).
  • Уніфікація: ринкові дані, торгові тікери, коди CUSIP та комісійні збори будуть однаковими, незалежно від форми активу.
  • Доступні активи: на першому етапі токенізація охопить акції з престижного індексу Russell 1000, а також великі біржові фонди (ETF), що відстежують індекси S&P 500 та Nasdaq-100.

Процес запуску реалізується через пілотну програму Депозитарної трастової компанії (DTC), яка гарантуватиме надійність клірингу та розрахунків у новому форматі. Трейдери зможуть обирати бажану форму активу під час виставлення ордера за допомогою спеціальної позначки («прапорця»).

Якщо ж певні технічні умови для токенізованої угоди не будуть виконані, система автоматично обробить операцію у традиційному форматі.

Контроль та безпека

SEC особливо підкреслила, що впровадження блокчейн-технологій не означає послаблення нагляду. Інтеграція побудована так, щоб не порушувати базову логіку ринку:

  • Всі звичні типи ордерів та складні торгові стратегії залишаються доступними для учасників.
  • Токенізовані активи беруть участь у всіх офіційних торгових сесіях без обмежень.
  • Система нагляду та жорсткий контроль з боку Управління з регулювання фінансової індустрії (FINRA) діятимуть у повному обсязі.
  • Цифрова форма активу має бути повністю взаємозамінною з паперовою або електронною формою запису.

Регулятор впевнений, що такий підхід допоможе запобігати шахрайству, забезпечить справедливі умови конкуренції та надійно захистить права інвесторів.

Реакція експертів: шлях до цілодобових торгів

Фінансова спільнота сприйняла рішення SEC як історичний тріумф концепції «програмованих активів». Операційний директор Clearpool Стівен Ву зауважив, що хоча перехід до розрахунків T+1 вже був великим досягненням, справжньою метою є перехід до розрахунків у реальному часі (T+0) та безперервних торгів у режимі 24/7.

Самар Сен із компанії Talos додав, що інституційні гіганти будуть уважно стежити за тим, як нова система впорається з ліквідністю та як вона синхронізується з чинними кліринговими механізмами.

Аналітики крипторинку, зокрема відомий експерт під псевдонімом Crypto Patel, вважають це рішення «зеленим світлом» для всього сектора токенізації реальних активів (RWA). На їхню думку, офіційне прийняття блокчейну Волл-стріт є потужним позитивним сигналом для екосистеми Ethereum та спеціалізованих проєктів, таких як ONDO.

На момент написання новини сукупна капіталізація сектора RWA вже сягнула $27,32 млрд, і рішення щодо Nasdaq може стати каталізатором для її подальшого стрімкого зростання.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
