18 березня 2026, 11:05

Український стартап Swarmer почав торги на Nasdaq зі стрибком на 520%, але IPO назвали провальним

Розміщення акцій українського розробника військового програмного забезпечення Swarmer на американській біржі Nasdaq відзначилося безпрецедентною спекулятивною волатильністю. Попри те, що на старті торгів компанію оцінили лише у $60 мільйонів, до кінця першого дня її капіталізація перевищила позначку у $380 мільйонів. Експерти вже охрестили цю подію одним із найгірших прикладів проведення IPO в історії фондового ринку США через колосальну помилку в прайсингу.

Ілюзія успіху: як андеррайтер «пограбував» стартап

Swarmer став другою українською компанією, чиї папери потрапили на біржу Nasdaq (перша була Kyivstar). Розміщенням керував андеррайтер Lucid Capital Markets. Компанія продала 3 мільйони акцій за фіксованою ціною $5 за штуку, залучивши скромні $15 мільйонів капіталу.

Однак ринкова реальність виявилася кардинально іншою: одразу після відкриття торгів ціна підскочила до $12-$12,50, після чого менш ніж за хвилину обвалилася на понад 10%, спровокувавши автоматичне зупинення торгів через надмірну волатильність. Після відновлення сесії котирування злетіли: протягом дня акції торгувалися по $25, а на піку зростання сягало 700%. Торговий день папери закрили на рівні $31 (стрибок на 520%), зафіксувавши найкращий дебют на американському ринку з моменту гучного IPO медіакомпанії Newsmax майже рік тому. На премаркеті наступного дня акції продовжили ралі, досягнувши $51,71 (+66,81%). Такі показники свідчать не про ринковий тріумф, а про катастрофічну недооцінку активу: компанія віддала частку бізнесу за $15 мільйонів, хоча інвестори були готові платити в рази більше.

Фінансова прірва: падіння доходів та зростання збитків

Компанію було засновано у Києві у 2023 році Сергієм Купрієнком, який раніше працював у компанії Ring. Swarmer не є виробником безпілотників — стартап розробляє ШІ-платформу для автономної координації масштабних роїв дронів, принцип роботи якої нагадує рух зграї птахів.

Попри гучні технологічні заяви, фінансова звітність демонструє кризу ліквідності. За підсумками 2025 року компанія згенерувала лише $309 920 (близько $310 тис.) доходу, що означає падіння виторгу приблизно на 6% порівняно з 2024 роком. Водночас рентабельність різко погіршилася: чистий збиток склав від $8 млн до $8,5 млн, що у понад чотири рази перевищує втрати попереднього року.

Фактор Еріка Прінса та геополітичний хайп

За відсутності стабільних фінансових показників продаж акцій тримається на мілітарному маркетингу. Посаду голови ради директорів Swarmer обіймає засновник сумнозвісної приватної військової компанії Blackwater Ерік Прінс. Згідно з публікацією аналітичної платформи Exec Edge Research, яка почала відстежувати акції компанії, у 2026 році стартап із головним офісом у Техасі очікує отримати близько $20 мільйонів доходу. Заявлено про наявність твердих зобов'язань за укладеними контрактами на суму $16,3 млн на найближчі 12−24 місяці.

За даними компанії, її програмне забезпечення проходить бойові випробування в Україні з 2023 року (або з квітня 2024 року, згідно з реєстраційними документами). За цей час технологію було використано у більш ніж 100 000 реальних місій, а наразі 42 країни використовують Swarmer для виконання понад 300 завдань щодня.

Ажіотаж навколо компанії підігрівається загальним макроекономічним фоном. Інвестори масово скуповують акції оборонного сектору на тлі переходу сучасних армій до дешевих автономних систем. Наприклад, повідомлення The Wall Street Journal про те, що Міноборони США планує масове виробництво безпілотників-камікадзе для використання проти Ірану, миттєво підняло акції виробника дронів AeroVironment на 5,1%.

Монозалежність від одного клієнта

Згідно з даними з проспекту емісії (форми S-1), поданого до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), реальна бізнес-модель Swarmer є вкрай нестабільною. За два роки свого існування стартап мав лише 11 клієнтів, проте практично весь свій дохід (ті самі $310 тисяч) отримав виключно від одного замовника. Це означає повну відсутність диверсифікації ризиків. Крім того, напередодні виходу на біржу (у вересні 2025 року) компанія вже залучила $15 мільйонів від венчурних інвесторів, суттєво розмивши частки засновників. Накопичений дефіцит бюджету стартапу сягає десятків мільйонів доларів, що перетворює його на класичну венчурну структуру, яка виживає виключно за рахунок постійних вливань зовнішнього капіталу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Smerch747
18 березня 2026, 12:01
Таке життя) Важко вгадати ринкову ціну. Буває і навпаки багатократне падіння після IPO. Власників продаж за 5$ влаштовувала, ніякого обману. Дохід в 300к і чистий збиток 8кк. При такій статистиці 99.99% українців не запропонували б і 5$ за акцію
