Головні новини зі світу фінансів за вівторок, 24 лютого.
Головне за вівторок: 90 млрд євро для України, промінфляція прискорилась
Президентка Європейського парламенту підписала рішення про виділення 90 млрд євро для України
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола 24 лютого підписала рішення про надання Україні кредиту на 90 млрд євро. Ці кошти будуть виділені протягом 2026 та 2027 років і стануть ключовим фінансовим ресурсом для стійкості країни.
Рада спростила документообіг для бізнесу: деталі
24 лютого Верховна Рада ухвалила Закон, спрямований на зменшення адміністративного навантаження на бізнес шляхом спрощення документообігу — зокрема, через надання можливості проставляти у первинних документах про надання послуг підпис лише однієї особи — тієї, що відповідає за здійснення господарської операції з боку виконавця.
На відновлення та відбудову України потрібно $588 млрд — звіт RDNA5
Загальна потреба у відновленні та відбудові України становить $588 млрд. Про це йдеться у звіті RDNA5, який представили Світовий банк спільно з Урядом України, Європейською Комісією та ООН.
Блокування рахунків стало головною проблемою клієнтів банків у 2025 році: НБУ оприлюднив статистику скарг
Національний банк України опублікував звіт про роботу зі зверненнями громадян за 2025 рік. Головною проблемою року стало занепокоєння українців через блокування та арешти банківських рахунків — саме ця тема очолила рейтинг питань як у письмових, так і в усних зверненнях до регулятора.
Промислова інфляція в Україні знову прискорюється: ціни виробників зросли на 11,2% за рік
У перший місяць поточного року вартість промислової продукції в Україні знову почала зростати після символічного зниження наприкінці минулого року. Промислова інфляція відчутно прискорилася як у короткостроковому, так і в річному вимірах.
Коментарі