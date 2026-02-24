Головне за вівторок: 90 млрд євро для України, промінфляція прискорилась

Загальна потреба у відновленні та відбудові України становить $588 млрд. Про це йдеться у звіті RDNA5, який представили Світовий банк спільно з Урядом України, Європейською Комісією та ООН.

Блокування рахунків стало головною проблемою клієнтів банків у 2025 році: НБУ оприлюднив статистику скарг

Національний банк України опублікував звіт про роботу зі зверненнями громадян за 2025 рік. Головною проблемою року стало занепокоєння українців через блокування та арешти банківських рахунків — саме ця тема очолила рейтинг питань як у письмових, так і в усних зверненнях до регулятора.

Промислова інфляція в Україні знову прискорюється: ціни виробників зросли на 11,2% за рік