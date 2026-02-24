Рада спростила документообіг для бізнесу: деталі

24 лютого Верховна Рада ухвалила Закон, спрямований на зменшення адміністративного навантаження на бізнес шляхом спрощення документообігу — зокрема, через надання можливості проставляти у первинних документах про надання послуг підпис лише однієї особи — тієї, що відповідає за здійснення господарської операції з боку виконавця (№ 14023 ).

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що пропонує законопроєкт

Відповідно до закону, за наявності в первинному документі інформації про дату (період) здійснення операції, відсутність таких реквізитів як посада, прізвище і особистий підпис особи, відповідальної за здійснення такої господарської операції зі сторони замовника послуг (робіт) або наймача (орендаря), не вважається порушенням вимог до оформлення первинного документа за умови, що:

такий порядок документування господарських операцій прямо передбачений договором, укладеним у письмовій формі;

господарські операції відображаються у бухгалтерському обліку в періоді їх здійснення.

Разом із тим дія зазначеного положення не поширюється на вимоги до документування: