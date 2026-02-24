24 лютого Верховна Рада ухвалила Закон, спрямований на зменшення адміністративного навантаження на бізнес шляхом спрощення документообігу — зокрема, через надання можливості проставляти у первинних документах про надання послуг підпис лише однієї особи — тієї, що відповідає за здійснення господарської операції з боку виконавця (№14023).
24 лютого 2026, 16:53
Рада спростила документообіг для бізнесу: деталі
Що пропонує законопроєкт
Відповідно до закону, за наявності в первинному документі інформації про дату (період) здійснення операції, відсутність таких реквізитів як посада, прізвище і особистий підпис особи, відповідальної за здійснення такої господарської операції зі сторони замовника послуг (робіт) або наймача (орендаря), не вважається порушенням вимог до оформлення первинного документа за умови, що:
- такий порядок документування господарських операцій прямо передбачений договором, укладеним у письмовій формі;
- господарські операції відображаються у бухгалтерському обліку в періоді їх здійснення.
Разом із тим дія зазначеного положення не поширюється на вимоги до документування:
- господарських операцій, оплата за які здійснюється за рахунок публічних коштів;
- господарських операцій, здійснених на виконання договорів найму (оренди) державного або комунального майна;
- договорів будівельного підряду та проектно-вишукувальних робіт;
- договорів про пожертву, благодійну або гуманітарну допомогу.
Джерело: Мінфін
