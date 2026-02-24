Блокування рахунків стало головною проблемою клієнтів банків у 2025 році: НБУ оприлюднив статистику скарг

Національний банк України опублікував звіт про роботу зі зверненнями громадян за 2025 рік. Головною проблемою року стало занепокоєння українців через блокування та арешти банківських рахунків — саме ця тема очолила рейтинг питань як у письмових, так і в усних зверненнях до регулятора.

Блокування рахунків — проблема № 1

Згідно з даними НБУ, питання обмеження доступу до коштів стали найбільш резонансними у взаємодії громадян із банками:

4 014 усних звернень надійшло на «гарячу лінію» саме через арешти та блокування карток.

2 409 письмових скарг було офіційно подано до регулятора з цієї ж причини.

Ця тема випередила за кількістю звернень навіть такі гострі питання, як шахрайство (1 284 скарги) та проблеми з банківським кредитуванням (1 140 скарг).

Інші болючі питання банківського сектору

Окрім блокування рахунків, клієнтів банків у 2025 році найбільше турбували:

Шахрайство: 1 284 письмових звернення.

Кредитні суперечки: 1 140 скарг щодо умов та нарахувань.

Проблеми з переказами: 1 027 випадків, коли кошти не доходили до отримувача вчасно.

Труднощі з валютою: 2 210 людей поскаржилися усно на неможливість вільно зняти або обміняти іноземну валюту.

Небанки: тут лідирують борги

Найпоширенішими питаннями, які стосувались діяльності небанківських фінансових установ, стали:

врегулювання простроченої заборгованості - 7 388 звернень,

кредитування у НФУ — 1 598 звернень,

кредитування військовослужбовців — 1 385 звернень,

невиплата страхового відшкодування — 716 звернень,

виплата не в повному обсязі страхового відшкодування — 508 звернень.

Загалом за 2025 рік НБУ опрацював майже 61 тисячу звернень, що на 4% більше ніж у 2024 році.

Чому банки блокують рахунки

Національний банк пояснює, що блокування рахунків або розірвання ділових відносин відбувається, коли банк виявляє підозрілі фінансові операції, які не відповідають наявній інформації про клієнта та його діяльність. У таких випадках служба внутрішнього фінансового моніторингу банку вимагає від клієнта надати додаткову інформацію, документи або пояснення для належної перевірки.

Ненадання цих даних призводить до блокування рахунків і може стати підставою для одностороннього розірвання ділових відносин банком.

Що робити, якщо вам заблокували рахунок

Алгоритм дій споживача у випадку блокування рахунку (рекомендації НБУ):