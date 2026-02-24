Президентка Європейського парламенту підписала рішення про виділення 90 млрд євро для України

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола 24 лютого підписала рішення про надання Україні кредиту на 90 млрд євро. Про це вона повідомила в мережі X, наголосивши на незмінній підтримці Києва з боку ЄС.

Ці кошти будуть виділені протягом 2026 та 2027 років і стануть ключовим фінансовим ресурсом для стійкості країни.

Куди спрямують кошти?

Згідно із заявою Мецоли, фінансова допомога має чітко визначені пріоритети:

підтримку функціонування основних державних служб;

збереження сильної оборони України;

захисту нашої спільної безпеки та свободи;

досягнення реального та тривалого миру;

закріплення майбутнього України в Європі.

Контекст рішення

Цей кредит є частиною масштабного пакету підтримки, що покликаний надати Україні прогнозоване фінансування на наступні два роки. Підпис Мецоли завершує офіційну процедуру з боку Європарламенту, відкриваючи шлях до безпосередніх виплат.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 11 лютого, депутати Європарламенту проголосували за три законодавчі акти, які відкривають Україні можливість отримати кредит у розмірі 90 млрд евро на тлі триваючої агресії з боку росії.

На що виділяють кошти

З цієї суми 30 млрд євро буде спрямовано на макрофінансову допомогу та бюджетну підтримку через спеціальний Механізм ЄС для України. Ще 60 млрд виділять на посилення обороноздатності України та закупівлю військового обладнання.

Це забезпечить швидкий доступ до критично важливих оборонних товарів переважно від виробників України, країн ЄС та Європейської економічної зони (ЄЕЗ)/Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ).

У разі, якщо певні оборонні матеріали не будуть негайно доступні з цих джерел для термінової поставки в Україну, передбачено низку цільових винятків для постачань з інших країн.

Надання фінансової допомоги відбуватиметься відповідно до реальних фінансових потреб України, визначених у фінансовій стратегії, яку підготувала Україна та оцінила Єврокомісія. Стратегія потребуватиме затвердження Ради ЄС.

Усе фінансування надаватиметься за умови чіткого дотримання Україною принципів демократичного врядування, верховенства права та захисту прав людини, зокрема прав меншин. Це передбачає постійну роботу над боротьбою з корупцією та зміцненням демократичних інституцій.