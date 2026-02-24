На відновлення та відбудову України потрібно $588 млрд — звіт RDNA5

Загальна потреба у відновленні та відбудові України становить $588 млрд. Про це йдеться у звіті RDNA5, який представили Світовий банк спільно з Урядом України, Європейською Комісією та ООН, повідомила прем'єрка Юлія Свириденко.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Збитки за 2025 рік

За словами Свириденко, оцінка здійснена станом на кінець грудня 2025 року, і не враховує руйнувань січня — лютого 2026.

Збитки лише за 2025 рік становлять $64 млрд. Темпи руйнувань прискорилися більше ніж вдвічі.

«Найбільших руйнувань росія завдавала житловому сектору, транспортній і логістичній інфраструктурі та енергетиці. Цей звіт дозволяє мати визнані світом оцінки збитків та використовувати їх в подальшому, як в планах відбудови так і в позовних вимогах до держави агресора.

Звіт також визначає можливі джерела для відновлення та оцінює, що приблизно 40% може надійти від приватного сектору.

Разом зі Світовим Банком ми переходимо до наступного етапу і вже розробляємо модель Економіки Майбутнього. Ми започаткували її минулого року. Це довгострокове моделювання розвитку країни на наступні роки, яка включає необхідні кроки, джерела та реформи, потрібні для побудови успішної економіки, для синхронізації дій уряду та всіх партнерів", — написала Свириденко.