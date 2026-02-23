Multi від Мінфін
23 лютого 2026, 20:00

Головне за понеділок: українці інвестують у золото, monobank змінив тарифи на IBAN-перекази

Головні фінансові новини за понеділок, 23 лютого.

Головні фінансові новини за понеділок, 23 лютого.

Українці активно інвестують у золото: Нацбанк розкрив нову статистику ринку дорогоцінних металів

Національний банк України розширив перелік відкритих даних щодо валютного ринку, додавши детальну інформацію про операції з банківськими металами. Відтепер громадськість та аналітики можуть відстежувати обсяги купівлі золота, срібла й інших металів без фізичної поставки, а також статистику фізичних операцій населення з цими активами. Нові дані вже виявили цікавий тренд: клієнти банків активно скуповують золото на мільйони доларів, тоді як зворотний продаж залишається на мізерному рівні.

monobank змінив тарифи на IBAN-перекази

Вперше з моменту запуску у 2017 році monobank змінив тарифи на IBAN-перекази. Відтепер усі платежі за реквізитами IBAN з власних коштів клієнтів здійснюються без комісії — незалежно від суми.

Китай та Бразилія виграють від нових тарифів Трампа, союзники США зазнають збитків

Сполучені Штати Америки активували новий тарифний режим, встановивши тимчасовий універсальний імпортний збір на рівні 15% на більшість товарів. Цей крок став швидкою реакцією Білого дому на рішення Верховного суду про скасування попередніх мит. Парадоксальним чином нові правила суттєво полегшили митний тягар для країн, які США раніше жорстко критикували, водночас вдаривши по економіках найближчих союзників.

На банкнотах 200 гривень з'явиться гасло «Слава Україні! Героям Слава!»

Національний банк України продовжує традицію оновлення дизайну національної валюти. Вже з 25 лютого 2026 року в готівковому обігу з'являться модифіковані банкноти номіналом 200 гривень, головною особливістю яких стане знамените українське вітання.

Гетманцев: НКЦПФР стане головним регулятором криптовалютного ринку в Україні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку отримає статус основного регулятора ринку віртуальних активів згідно з законом, який незабаром розглянуть у другому читанні. Таку позицію озвучив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Джерело: Мінфін
