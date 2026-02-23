Головне за понеділок: українці інвестують у золото, monobank змінив тарифи на IBAN-перекази

Українці активно інвестують у золото: Нацбанк розкрив нову статистику ринку дорогоцінних металів

Національний банк України розширив перелік відкритих даних щодо валютного ринку, додавши детальну інформацію про операції з банківськими металами. Відтепер громадськість та аналітики можуть відстежувати обсяги купівлі золота, срібла й інших металів без фізичної поставки, а також статистику фізичних операцій населення з цими активами. Нові дані вже виявили цікавий тренд: клієнти банків активно скуповують золото на мільйони доларів, тоді як зворотний продаж залишається на мізерному рівні.

monobank змінив тарифи на IBAN-перекази