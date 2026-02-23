Китай та Бразилія виграють від нових тарифів Трампа, союзники США зазнають збитків

Сполучені Штати Америки активували новий тарифний режим, встановивши тимчасовий універсальний імпортний збір на рівні 15% на більшість товарів. Цей крок став швидкою реакцією Білого дому на рішення Верховного суду про скасування попередніх мит. Парадоксальним чином нові правила суттєво полегшили митний тягар для країн, які США раніше жорстко критикували, водночас вдаривши по економіках найближчих союзників. Про це повідомляє аналітична платформа Global Trade Alert.

Як змінилося митне навантаження

Нові мита запроваджені відповідно до Статті 122 американського торговельного законодавства. Спочатку адміністрація оголосила про ставку в 10%, проте вже 22 лютого її було підвищено до максимальних 15%. Нові тарифи почнуть діяти з 24 лютого 2026 року і триватимуть рівно 150 днів.

Завдяки цьому рішенню, як показує масштабний аналіз понад 274 тисяч торговельних потоків, середньозважена митна ставка США (яка враховує реальні обсяги торгівлі) тепер становить 13,2%.

Для порівняння, аналітики наводять інші сценарії:

15,3% — такий рівень діяв до рішення Верховного суду.

11,6% — такою була б ставка, якби уряд залишив мито на рівні 10%.

8,3% — до такого показника впали б мита, якби Білий дім не запровадив жодних замін після скасування попередніх тарифів.

Кого не торкнуться нові правила

Попри те, що нове мито є глобальним, воно передбачає низку важливих винятків. Збір не застосовуватиметься до таких категорій імпорту:

Пріоритет Статті 232: товари, на які вже поширюються мита з міркувань національної безпеки (сталь, алюміній, мідь, пиломатеріали та автомобілі), звільняються від нового збору в межах дії цих специфічних тарифів.

Зона вільної торгівлі: продукція з Канади та Мексики, яка ввозиться безмитно в рамках чинної угоди, зберігає свої пільги.

Текстиль: одяг та текстильні вироби, що імпортуються з країн Центральної Америки та Домініканської Республіки безмитно, також не обкладаються новим податком.

Спеціальний перелік: приблизно 1 100 специфічних товарних кодів повністю звільнені від надбавки.

Парадокс Трампа: переможці та переможені

Перехід від попередньої системи індивідуальних мит до єдиного універсального тарифу у 15% створив несподіваний ефект на ринку, докорінно змінивши розстановку сил серед 20 головних країн-імпортерів США.

Країни, які виграли (отримали зниження мит):

Держави, які раніше страждали від цілеспрямованих високих санкційних тарифів (так званих мит IEEPA), відчули найбільше полегшення. Новий єдиний збір виявився значно нижчим за їхні попередні жорсткі ставки.

Бразилія: митний тягар впав одразу на 13,6 відсоткового пункта (в.п.).

Китай: податки знизилися на 7,1 в.п.

Індія: зниження склало 5,6 в.п.

Країни, які програли (отримали зростання мит):

Натомість держави, які раніше мали дуже низькі тарифи або взагалі уникали торговельних війн, тепер змушені платити більше через введення 15-відсоткового бар'єра. Найбільший удар припав на економіки давніх союзників США:

Велика Британія: зростання податків на 2,1 в.п.

Італія: зростання на 1,7 в.п.

Сінгапур: зростання на 1,1 в.п.

Нова система суттєво звузила розрив у податковому навантаженні між різними країнами. Хоча Китай і надалі несе найвищий відносний тарифний тягар порівняно із середньосвітовими показниками, цей розрив значно скоротився. У підсумку новий тариф зіграв на руку саме тим державам, які президент США Дональд Трамп найчастіше жорстко критикував, тоді як Євросоюз, Британія та Японія отримали неочікуваний фінансовий удар.