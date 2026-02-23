Multi від Мінфін
23 лютого 2026, 13:45

На банкнотах 200 гривень з'явиться гасло «Слава Україні! Героям Слава!»

Національний банк України продовжує традицію оновлення дизайну національної валюти. Вже з 25 лютого 2026 року в готівковому обігу з'являться модифіковані банкноти номіналом 200 гривень, головною особливістю яких стане знамените українське вітання. Про це офіційно повідомила пресслужба НБУ.

Національний банк України продовжує традицію оновлення дизайну національної валюти.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що саме змінилося в дизайні

Оновлення носить символічний характер і не змінює звичного вигляду купюри до невпізнання.

Новий елемент: Патріотичне гасло «СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!» надруковано у правій верхній частині на зворотному боці банкноти.

Базовий дизайн: Усі інші візуальні елементи та складні системи захисту від підробок залишилися повністю ідентичними до звичної 200-гривневої купюри зразка 2019 року.

З 25 лютого Нацбанк почне відвантажувати ці модифіковані гроші комерційним банкам та інкасаторським компаніям, після чого вони поступово розійдуться по всій країні через банкомати та каси магазинів.

Чи потрібно обмінювати старі гроші?

Національний банк окремо наголошує: громадянам не потрібно спеціально йти до банків та обмінювати старі 200-гривневі купюри на нові.

Модифіковані банкноти перебуватимуть в обігу паралельно з грошима попередніх років випуску. Вони є абсолютно рівноцінним законним платіжним засобом. Усі фізичні та юридичні особи зобов’язані приймати їх за номінальною вартістю для будь-яких платежів, переказів чи поповнення рахунків на всій території України без жодних обмежень.

Як гривня стає патріотичнішою

Процес доповнення національної валюти гаслом сучасної України стартував у серпні 2024 року та був приурочений до 33-ї річниці незалежності нашої держави. Нацбанк впроваджує ці зміни поступово.

На сьогодні в гаманцях українців вже можна знайти такі оновлені купюри:

  • 500 та 1000 гривень — введені в обіг з 8 серпня 2024 року.
  • 50 гривень — з'явилися з 23 серпня 2024 року.
  • 20 гривень — випущені з 21 серпня 2025 року.

Єдиною банкнотою з поточного модельного ряду, яка ще чекає на патріотичну модифікацію, залишається купюра номіналом 100 гривень. В НБУ обіцяють повідомити про дату її оновлення додатково.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
youknow
youknow
23 лютого 2026, 14:09
#
Давно так
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
23 лютого 2026, 15:16
#
«віддав копалини — віддаю землю» ближче до реальності.
+
0
lider2000
lider2000
23 лютого 2026, 16:06
#
Потужно
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
