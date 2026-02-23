Гетманцев: НКЦПФР стане головним регулятором криптовалютного ринку в Україні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку отримає статус основного регулятора ринку віртуальних активів згідно з законом, який незабаром розглянуть у другому читанні. Таку позицію озвучив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у розмові з Forbes Ukraine. Про це повідомляє Forbes Ukraine.

Деталі законопроєкту

Парламент схвалив у першому читанні 3 вересня 2024 року законопроєкт, який регулює оподаткування та обіг криптовалют і цифрових активів. Проте остаточне прийняття документа затягнулося через нез'ясоване питання щодо вибору регулятора нового сегменту фінансового ринку.

Гетманцев пояснив, що фінансовий комітет готовий призначити НКЦПФР головним регулятором ринку віртуальних активів, а Національному банку відвести роль допоміжного органу. Таке рішення пов'язане з очікуваннями повного оновлення керівництва Нацкомісії з цінних паперів з боку Офісу президента.

«Зараз дуже інтенсивно йде робота група, плануємо в березні вже винести законопроєкт по криптовалюті на друге читання», — сказав народний депутат.

Система оподаткування криптовалют

Законопроєкт № 10225-д встановлює спеціальний податковий режим для операцій з віртуальними активами. Протягом першого року дії закону власники криптовалют сплачуватимуть лише 5% податку на доходи фізичних осіб. Податок розраховуватиметься виключно з фактичного прибутку — різниці між витратами на придбання і доходами від продажу криптоактивів.

Після завершення пільгового періоду оподаткування криптовалют відбуватиметься за стандартною ставкою для інвестиційних доходів: 18% ПДФО плюс 5% військового збору.

Зміни в регуляторі

Восени 2024 року Гетманцев виступав за призначення Національного банку регулятором криптовалютного ринку, критикуючи спроможність НКЦПФР виконувати такі функції. Однак позиція змінилася після кадрових змін у керівництві комісії.

Президент Володимир Зеленський наприкінці 2024 року звільнив з посади голови НКЦПФР Руслана Магомедова. У січні 2025 року новим керівником комісії став Олексій Семенюк.

До остаточного прийняття закону депутатам потрібно узгодити тривалість перехідного періоду для легалізації активів та перелік послуг, які не оподатковуватимуться.