Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
23 лютого 2026, 16:13

Гетманцев: НКЦПФР стане головним регулятором криптовалютного ринку в Україні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку отримає статус основного регулятора ринку віртуальних активів згідно з законом, який незабаром розглянуть у другому читанні. Таку позицію озвучив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у розмові з Forbes Ukraine. Про це повідомляє Forbes Ukraine.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку отримає статус основного регулятора ринку віртуальних активів згідно з законом, який незабаром розглянуть у другому читанні.

Деталі законопроєкту

Парламент схвалив у першому читанні 3 вересня 2024 року законопроєкт, який регулює оподаткування та обіг криптовалют і цифрових активів. Проте остаточне прийняття документа затягнулося через нез'ясоване питання щодо вибору регулятора нового сегменту фінансового ринку.

Гетманцев пояснив, що фінансовий комітет готовий призначити НКЦПФР головним регулятором ринку віртуальних активів, а Національному банку відвести роль допоміжного органу. Таке рішення пов'язане з очікуваннями повного оновлення керівництва Нацкомісії з цінних паперів з боку Офісу президента.

«Зараз дуже інтенсивно йде робота група, плануємо в березні вже винести законопроєкт по криптовалюті на друге читання», — сказав народний депутат.

Система оподаткування криптовалют

Законопроєкт № 10225-д встановлює спеціальний податковий режим для операцій з віртуальними активами. Протягом першого року дії закону власники криптовалют сплачуватимуть лише 5% податку на доходи фізичних осіб. Податок розраховуватиметься виключно з фактичного прибутку — різниці між витратами на придбання і доходами від продажу криптоактивів.

Після завершення пільгового періоду оподаткування криптовалют відбуватиметься за стандартною ставкою для інвестиційних доходів: 18% ПДФО плюс 5% військового збору.

Зміни в регуляторі

Восени 2024 року Гетманцев виступав за призначення Національного банку регулятором криптовалютного ринку, критикуючи спроможність НКЦПФР виконувати такі функції. Однак позиція змінилася після кадрових змін у керівництві комісії.

Президент Володимир Зеленський наприкінці 2024 року звільнив з посади голови НКЦПФР Руслана Магомедова. У січні 2025 року новим керівником комісії став Олексій Семенюк.

До остаточного прийняття закону депутатам потрібно узгодити тривалість перехідного періоду для легалізації активів та перелік послуг, які не оподатковуватимуться.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
23 лютого 2026, 18:18
#
Согласно закону, который вскоре рассмотрят…

Законопроект был одобрен в первом чтении 3 сентября 2024 года.
Второе чтение планируют всего-лишь в марте 2026 года.

Каких-то полтора года понадобилось, чтобы пообещать
рассмотреть законопроект во втором чтении.

Скорость работы депутатов ВРУ реально зашкаливает.
