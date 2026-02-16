Головне за понеділок: «Нацкешбек» змінили, ЄС стане платним, прогноз курсу долара

На безготівковому ринку населення майже повністю перейшло з дефіциту в профіцит. Попит на безготівкову валюту впав на 40%, а пропозиція навпаки зросла на 4%.

Долар може обвалитися на 10% у 2026 році — аналітик

Американська валюта ризикує втратити до 10% своєї вартості до кінця цього року. Головною причиною такого падіння може стати більш агресивне зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою (ФРС) США, ніж зараз очікують фінансові ринки. Наразі більшість учасників ринку прогнозує, що ФРС відновить цикл зниження ставок приблизно в червні і до кінця року зробить це двічі (кожного разу на чверть відсотка).