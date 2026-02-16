Multi від Мінфін
16 лютого 2026, 20:00

Головне за понеділок: «Нацкешбек» змінили, ЄС стане платним, прогноз курсу долара

Головні фінансові новини за понеділок, 16 лютого.

Головні фінансові новини за понеділок, 16 лютого.

Уряд змінює правила «Національного кешбеку»: з березня ставки будуть 5% и 15%

Уряд кардинально змінює умови державної програми підтримки вітчизняних виробників. З початку весни єдина ставка повернення коштів за купівлю українських товарів скасовується, а розмір компенсації залежатиме від того, наскільки сильно конкретний товар конкурує з іноземними аналогами на полицях магазинів.

З кінця 2026 року в'їзд до ЄС стане платним для українців

З кінця 2026 року правила поїздок українців до країн Європейського Союзу зміняться. Для в'їзду за безвізом потрібно буде заздалегідь оформити електронний дозвіл ETIAS та сплатити обов’язковий збір онлайн. Нова система не скасовує безвізовий режим, але додає фінансову й адміністративну складову до кожної поїздки.

Китай повністю відкриває свій ринок для Африки на тлі торговельних воєн із Заходом

Китайська Народна Республіка скасовує всі імпортні мита для більшості країн Африканського континенту з 1 травня 2026 року. Нульові тарифи діятимуть для 53 держав, за винятком Есватіні — єдиної африканської країни, яка досі зберігає офіційні дипломатичні відносини з Тайванем.

Попит населення на безготівкову валюту впав на 40%: експерт пояснив причини

На безготівковому ринку населення майже повністю перейшло з дефіциту в профіцит. Попит на безготівкову валюту впав на 40%, а пропозиція навпаки зросла на 4%.

Долар може обвалитися на 10% у 2026 році — аналітик

Американська валюта ризикує втратити до 10% своєї вартості до кінця цього року. Головною причиною такого падіння може стати більш агресивне зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою (ФРС) США, ніж зараз очікують фінансові ринки. Наразі більшість учасників ринку прогнозує, що ФРС відновить цикл зниження ставок приблизно в червні і до кінця року зробить це двічі (кожного разу на чверть відсотка).

