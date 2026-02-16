Китай повністю відкриває свій ринок для Африки на тлі торговельних воєн із Заходом

Китайська Народна Республіка скасовує всі імпортні мита для більшості країн Африканського континенту з 1 травня 2026 року. Нульові тарифи діятимуть для 53 держав, за винятком Есватіні — єдиної африканської країни, яка досі зберігає офіційні дипломатичні відносини з Тайванем. Про це повідомляє China Daily.

Нова ера економічного партнерства

Рішення про масштабне відкриття китайського ринку було озвучене лідером КНР Сі Цзіньпіном у його зверненні до учасників 39-го саміту Африканського Союзу. За словами очільника Китаю, Пекін продовжуватиме активні переговори щодо підписання нових угод про економічне партнерство, які мають забезпечити спільний економічний розвиток.

Окрім повного скасування мит, китайська влада планує модернізувати так званий «зелений канал» — спеціальний логістичний та митний механізм, що спростить і розширить доступ африканських товарів на ринок КНР.

Сі Цзіньпін підкреслив, що такі нові ініціативи щодо відкритості на високому рівні створять унікальні можливості для розвитку континенту. Він також додав, що Китай готовий і надалі працювати з африканськими країнами для поглиблення взаємовигідної співпраці та зміцнення взаєморозуміння, щоб спільно будувати новий розділ китайсько-африканської спільноти зі спільним майбутнім.

Контраст із європейським вектором: мита та розслідування

Поки Пекін максимально лібералізує торгівлю з країнами Африки, його економічні відносини з Європейським Союзом стають дедалі напруженішими. Нещодавно Міністерство торгівлі Китаю запровадило мита на рівні до 19,8% на імпорт європейської свинини. Хоча це значно нижче за початково розрахований рівень у 62,4%, цей крок став прямою відповіддю на рішення ЄС запровадити тимчасові загороджувальні тарифи на китайські електромобілі.

Це торговельне протистояння зачепило й інші ключові сектори. Пекін вже ввів антидемпінгові мита на європейський бренді (зокрема, французький коньяк), хоча згодом найбільших виробників було звільнено від цих обмежень. Крім того, китайські регулятори ініціювали антидемпінгове розслідування щодо масштабного імпорту молочної продукції з країн Євросоюзу.

Рекордний товарообіг та прихований дефіцит Африки

За безпрецедентним рішенням Пекіна скасувати мита стоїть цілком прагматична економічна мета — спроба вирівняти глибокий торговельний дисбаланс. За підсумками 2025 року товарообіг між Китаєм та Африкою сягнув рекордних 348 мільярдів доларів. Однак цей процес є одностороннім: африканський експорт до КНР становив лише 123 мільярди доларів, тоді як Китай продав на континент товарів на 225 мільярдів доларів. У результаті торговельний дефіцит Африки у відносинах з Китаєм перевищив 100 мільярдів доларів.

Африканські країни переважно постачають до Китаю сировину (нафту, мідь, кобальт, літій), натомість масово купують китайську техніку, машини та обладнання для відновлюваної енергетики (зокрема сонячні панелі). Скасування мит для 53 країн — це крок Пекіна назустріч африканським виробникам (особливо в аграрному секторі), щоб дати їм змогу продавати більше товарів до Китаю, тим самим знизивши фінансове навантаження на континент.