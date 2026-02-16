Китай повністю відкриває свій ринок для Африки на тлі торговельних воєн із Заходом

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 лютого 2026, 16:14

Китай повністю відкриває свій ринок для Африки на тлі торговельних воєн із Заходом

Китайська Народна Республіка скасовує всі імпортні мита для більшості країн Африканського континенту з 1 травня 2026 року. Нульові тарифи діятимуть для 53 держав, за винятком Есватіні — єдиної африканської країни, яка досі зберігає офіційні дипломатичні відносини з Тайванем. Про це повідомляє China Daily.

Китайська Народна Республіка скасовує всі імпортні мита для більшості країн Африканського континенту з 1 травня 2026 року.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нова ера економічного партнерства

Рішення про масштабне відкриття китайського ринку було озвучене лідером КНР Сі Цзіньпіном у його зверненні до учасників 39-го саміту Африканського Союзу. За словами очільника Китаю, Пекін продовжуватиме активні переговори щодо підписання нових угод про економічне партнерство, які мають забезпечити спільний економічний розвиток.

Окрім повного скасування мит, китайська влада планує модернізувати так званий «зелений канал» — спеціальний логістичний та митний механізм, що спростить і розширить доступ африканських товарів на ринок КНР.

Сі Цзіньпін підкреслив, що такі нові ініціативи щодо відкритості на високому рівні створять унікальні можливості для розвитку континенту. Він також додав, що Китай готовий і надалі працювати з африканськими країнами для поглиблення взаємовигідної співпраці та зміцнення взаєморозуміння, щоб спільно будувати новий розділ китайсько-африканської спільноти зі спільним майбутнім.

Контраст із європейським вектором: мита та розслідування

Поки Пекін максимально лібералізує торгівлю з країнами Африки, його економічні відносини з Європейським Союзом стають дедалі напруженішими. Нещодавно Міністерство торгівлі Китаю запровадило мита на рівні до 19,8% на імпорт європейської свинини. Хоча це значно нижче за початково розрахований рівень у 62,4%, цей крок став прямою відповіддю на рішення ЄС запровадити тимчасові загороджувальні тарифи на китайські електромобілі.

Це торговельне протистояння зачепило й інші ключові сектори. Пекін вже ввів антидемпінгові мита на європейський бренді (зокрема, французький коньяк), хоча згодом найбільших виробників було звільнено від цих обмежень. Крім того, китайські регулятори ініціювали антидемпінгове розслідування щодо масштабного імпорту молочної продукції з країн Євросоюзу.

Рекордний товарообіг та прихований дефіцит Африки

За безпрецедентним рішенням Пекіна скасувати мита стоїть цілком прагматична економічна мета — спроба вирівняти глибокий торговельний дисбаланс. За підсумками 2025 року товарообіг між Китаєм та Африкою сягнув рекордних 348 мільярдів доларів. Однак цей процес є одностороннім: африканський експорт до КНР становив лише 123 мільярди доларів, тоді як Китай продав на континент товарів на 225 мільярдів доларів. У результаті торговельний дефіцит Африки у відносинах з Китаєм перевищив 100 мільярдів доларів.

Африканські країни переважно постачають до Китаю сировину (нафту, мідь, кобальт, літій), натомість масово купують китайську техніку, машини та обладнання для відновлюваної енергетики (зокрема сонячні панелі). Скасування мит для 53 країн — це крок Пекіна назустріч африканським виробникам (особливо в аграрному секторі), щоб дати їм змогу продавати більше товарів до Китаю, тим самим знизивши фінансове навантаження на континент.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Aktair1
Aktair1
16 лютого 2026, 17:03
#
Цікаво як на це відреагують у трампа.
+
+15
AP1
AP1
16 лютого 2026, 17:59
#
Як завжди — введе мита, а потім відмінить.
+
0
BatonUA
BatonUA
16 лютого 2026, 19:59
#
Економіка настільки сильна, що знімають захисні мита.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами