Долар може обвалитися на 10% у 2026 році — аналітик

Американська валюта ризикує втратити до 10% своєї вартості до кінця цього року. Головною причиною такого падіння може стати більш агресивне зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою (ФРС) США, ніж зараз очікують фінансові ринки. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Очікування трейдерів проти політичного тиску

Наразі більшість учасників ринку прогнозує, що ФРС відновить цикл зниження ставок приблизно в червні і до кінця року зробить це двічі (кожного разу на чверть відсотка). Проте Лі Феррідж, стратег банку State Street Corp., вважає, що американський регулятор може вдатися і до третього кроку зі зниження вартості запозичень у 2026 році.

На його думку, ключову роль у цьому відіграє зміна керівництва центробанку. Очікується, що наступник нинішнього голови ФРС Джерома Пауелла зіткнеться з потужним тиском з боку президента Дональда Трампа, який вимагатиме зробити кредити дешевшими для стимулювання економіки.

«Три зниження цілком можливі, — розповів Феррідж під час інтерв'ю в кулуарах конференції TradeTech FX у Маямі. — Два — це розумний базовий сценарій, але ми маємо визнати, що вступаємо в період більшої невизначеності щодо політики ФРС».

Чинник Кевіна Ворша та страхування ризиків

На посаду наступного очільника ФРС Дональд Трамп висунув колишнього члена ради керуючих Кевіна Ворша. Якщо його кандидатуру затвердять, він обійме посаду в травні. Феррідж вважає, що Ворш може дати Трампу те, чого він хоче.

Глибше зниження ставок ФРС зменшить розрив у прибутковості між США та рештою світу. Крім того, це зробить фінансовий захист (хеджування) валютних ризиків значно дешевшим для іноземних інвесторів.

За даними State Street, нинішній коефіцієнт хеджування становить близько 58%. Для порівняння, до початку циклу підвищення ставок у 2022 році цей показник перевищував 78%. Коли іноземці почнуть активніше страхувати свої американські інвестиції, це неминуче штовхне курс долара вниз.

Поточний стан американської валюти

Індекс Bloomberg Dollar Spot, який відстежує курс долара до кошика провідних світових валют, з початку цього року вже просів приблизно на 1,7%. Цьому передувало падіння на 8% торік, що стало найгіршим річним показником для долара з 2017 року. Тиск на валюту посилювали торговельні суперечки, побоювання щодо фінансових перспектив США та постійна критика ФРС з боку Трампа.

Хоча Феррідж припускає, що в найближчій перспективі долар може відскочити вгору на 2−3% завдяки сильній макроекономічній статистиці США, довгостроковий тренд після зміни керівництва ФРС виглядає песимістично для американської валюти.

