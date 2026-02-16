З кінця 2026 року правила поїздок українців до країн Європейського Союзу зміняться. Для в'їзду за безвізом потрібно буде заздалегідь оформити електронний дозвіл ETIAS та сплатити обов’язковий збір онлайн. Нова система не скасовує безвізовий режим, але додає фінансову й адміністративну складову до кожної поїздки, пише Visitukraine.today.
З кінця 2026 року в'їзд до ЄС стане платним для українців
Запуск ETIAS
Про запуск ETIAS повідомляють офіційні європейські джерела: система стане обов’язковою для громадян усіх країн, які мають право на безвізові короткострокові подорожі до ЄС, включно з Україною.
Що зміниться для українців
Починаючи з кінця 2026 року українці перед поїздкою до Європейського Союзу повинні будуть оформити електронну авторизацію ETIAS. Без цього дозволу перетин кордону буде неможливим, навіть за наявності біометричного паспорта.
Ключовий момент — оплата є обов’язковою. Заявка починає розглядатися лише після зарахування коштів.
Скільки коштує ETIAS
Офіційно підтверджена вартість подання заявки становить 20 євро за одну особу.
Важливо:
- дозвіл оформлюється окремо для кожного мандрівника;
- подати одну заявку на сім'ю або групу неможливо;
- збір не повертається, навіть у разі відмови чи помилки в даних.
Термін дії дозволу та географія поїздок
Оформлений ETIAS діятиме:
- до 3 років, або
- до закінчення строку дії закордонного паспорта — залежно від того, що настане раніше.
Протягом цього часу дозвіл дозволятиме багаторазові поїздки до 30 європейських країн, зокрема: держав Шенгенської зони, Кіпру, Болгарії та Румунії.
Важливо: якщо ви отримаєте новий паспорт, ETIAS доведеться оформлювати заново — старий дозвіл автоматично втратить чинність.
Скільки можна перебувати в ЄС з ETIAS
Наявність чинного дозволу ETIAS дає право на:
- перебування до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду;
- необмежену кількість короткострокових поїздок у межах цього правила;
- окремий облік перебування на Кіпрі (він не входить до Шенгенської зони).
ETIAS не дає права на роботу чи довгострокове проживання — це виключно інструмент для туристичних, ділових або приватних коротких поїздок.
