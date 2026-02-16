Multi від Мінфін
16 лютого 2026, 9:10

З кінця 2026 року в'їзд до ЄС стане платним для українців

З кінця 2026 року правила поїздок українців до країн Європейського Союзу зміняться. Для в'їзду за безвізом потрібно буде заздалегідь оформити електронний дозвіл ETIAS та сплатити обов’язковий збір онлайн. Нова система не скасовує безвізовий режим, але додає фінансову й адміністративну складову до кожної поїздки, пише Visitukraine.today.

З кінця 2026 року правила поїздок українців до країн Європейського Союзу зміняться.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Запуск ETIAS

Про запуск ETIAS повідомляють офіційні європейські джерела: система стане обов’язковою для громадян усіх країн, які мають право на безвізові короткострокові подорожі до ЄС, включно з Україною.

Що зміниться для українців

Починаючи з кінця 2026 року українці перед поїздкою до Європейського Союзу повинні будуть оформити електронну авторизацію ETIAS. Без цього дозволу перетин кордону буде неможливим, навіть за наявності біометричного паспорта.

Ключовий момент — оплата є обов’язковою. Заявка починає розглядатися лише після зарахування коштів.

Скільки коштує ETIAS

Офіційно підтверджена вартість подання заявки становить 20 євро за одну особу.

Важливо:

  • дозвіл оформлюється окремо для кожного мандрівника;
  • подати одну заявку на сім'ю або групу неможливо;
  • збір не повертається, навіть у разі відмови чи помилки в даних.

Термін дії дозволу та географія поїздок

Оформлений ETIAS діятиме:

  • до 3 років, або
  • до закінчення строку дії закордонного паспорта — залежно від того, що настане раніше.

Протягом цього часу дозвіл дозволятиме багаторазові поїздки до 30 європейських країн, зокрема: держав Шенгенської зони, Кіпру, Болгарії та Румунії.

Важливо: якщо ви отримаєте новий паспорт, ETIAS доведеться оформлювати заново — старий дозвіл автоматично втратить чинність.

Скільки можна перебувати в ЄС з ETIAS

Наявність чинного дозволу ETIAS дає право на:

  • перебування до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду;
  • необмежену кількість короткострокових поїздок у межах цього правила;
  • окремий облік перебування на Кіпрі (він не входить до Шенгенської зони).

ETIAS не дає права на роботу чи довгострокове проживання — це виключно інструмент для туристичних, ділових або приватних коротких поїздок.

Коментарі - 5

Коментарі - 5

+
+121
Перший Потужний
Перший Потужний
16 лютого 2026, 9:32
#
@З кінця 2026 року в'їзд до ЄС стане платним для українців

Так в українців і виїзд з України платний, 15−25к баксів коштує зараз))
Половину населення тримають в заручниках, а інша половина населення (жінки і діти), не хочуть їхати закордон невідомо куди, без чоловіка, так і живемо, потужно)
+
+38
Ираида Крылова
Ираида Крылова
16 лютого 2026, 10:10
#
Украинцы защищают запад , а им в ответ благодарочка. Нафига нам вообще нужнен тот запад. Жили без него и дальше бы жили не тужили. Запад нас , украинцев, использует и обогащаются за наш счет. Это наши дети сидят в холодных квартирах при минус 20 без света , воды и тепла с ужасом ожидая прилетов шахедов! Это мы сидим без работы и каких либо перспектив на нормальное будущее. Нас, украинцев, просто подставили!!! Наши жизни ничего не стоят! Это геноцид украинского народа и со стороны розии и со стороны запада.
+
0
TattiReuven
TattiReuven
16 лютого 2026, 11:10
#
А какой запад защищает Украина?
ЕС, наоборот, до бесконечности помогает Украине
+
0
kadaad1988
kadaad1988
16 лютого 2026, 11:18
#
Не вижу закрытого неба над Украиной, не вижу дальнобойных ракет, которые запад тупо не дает Украине. Вся помощь Украине сводится к тому, что бы Украина не наваляла бы маскалии.
+
0
Перший Потужний
Перший Потужний
16 лютого 2026, 11:13
#
Зато ми досі кацапську нафту качаємо транзитом територією України, а газ кацапський припинили транзитом проганяти лише 1 січня 2025 року, тобто по суті через три роки після початку повномасштабки…

По суті даємо можливість кацапам заробляти копієчку, щоб було за які кошти купувати деталі для ракет і дронів в Китаю через кндр прокладку

Взагалі ситуація іронічно смішна виходить, якби, «кожен буде воювати» (але там має бути кома і далі «окрім: депутатів, силовиків, спортсменів, їх родичів» і тд), потім «донати скидайте» (це коли депутат котрий собі купував ролс ройс за 600к баксів, у Верховній зраді України закликав потім українців донатити на авто для ЗСУ), і в цей же час влада спокійно собі дозволяє прокачувати транзитом через Україну кацапську нафту четвертий рік повномасштабки, а газ прокачували три роки повномасштабки, якось дивно виходить, багатії крадуть і розпилюють бюджети і західну допомогу, а рабів, ой, вільних незалежних і потужних, кого наловлять, тих запхають в м`ясорубку, ну, а як людина потім інвалідом залишиться, то буде отримувати потужні 2−3к грн, це якщо дуже дуже пощастить. Бо військові всі протези на донатах збирають, а не від держави.

Так і живемо, в «потужності», і це не закінчиться, бо бабки заходу можна осваювати вічно нашим корупціонерам.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає R S и 20 незареєстрованих відвідувачів.
